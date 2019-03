Carlos: "No creo que sea el salvador de nada"

El Dépor se aferra al factor "Carlos Fernández". Tras casi cuatro meses de inactividad, el andaluz ya está de vuelta y afirma estar al cien por cien. Mucha responsabilidad para un chaval de 22 años pero con unas condiciones que pueden dar un vuelco a la situación del equipo. "No creo que sea el salvador de nada", se defendió el ariete ante los medios. De esa forma se sacude la responsabilidad que pesa sobre sus hombros. Sin él, el Dépor ha empeorado sus números y su fútbol.

La receta para revertir la situación la tiene clara el andaluz: "todos juntos al servicio del equipo y tirar hacia adelante porque es la manera de sacar esto". El punta no cree que vaya a ser la pieza que cambie todo en el Deportivo. "No creo que el equipo me necesitara para ganar, repitió en varias ocasiones.

Si algo ha aprendido Carlos es a convivir con las lesiones. El aspecto mental lo tiene dominado. Ha vivido en sus carnes una lesión de ligamento cruzado y de menisco. Dos de los peores males que puede vivir un futbolista. Por eso, ahora sus problemas con el isquio, con sus dos recaídas, han sido más llevaderos. "Hemos puesto todo encima de la mesa para estar al cien por cien", afirmó.

Lo que sí ha cambiado con respecto a las anteriores lesiones es el tiempo y la calma. Para evitar problemas, a Carlos se le ha querido curar con mucha calma. "Hemos querido poner los cimientos antes que el tejado. Decidimos ir con pies de plomo", explicó.

Ahora, tras su larga recuperación está para quedarse. "Las sensaciones están siendo muy buenas. Si por mi fuera..", deja entrever que está para jugar un partido entero desde el inicio.

Por último, Carlos reflexionó sobre la situación del equipo y reconoció que no está en su mejor momento. Sin embargo, considera el delantero que toca cambiar el chip e ir con fuerzas al Carlos Tartiere. "Como no vayas a Oviedo mentalizado, te van a pasar como aviones. No podemos fustigarnos. Pelearemos hasta el final", concluye.