Azucarera todavía no garantiza la próxima campaña pero percibe un repunte en la siembra de remolacha

Optimismo moderado entre los responsables de Azucarera. Las buenas condiciones meteorológicas de estas semanas, óptimas para el desarrollo adecuado del cultivo, están animando a muchos agricultores a sembrar remolacha a pesar de la bajada en el precio del mismo. Sin embargo, desde La Bañeza todavía no confirman que la fábrica vaya a abrir en la próxima campaña. Hasta que no finalice el periodo de contratación en el mes de mayo no sabrán si los números alcanzan para garantizar la rentabilidad de la factoría.

Mala campaña con matices

El responsable agrícola de la factoría Pedro Flórez reconoce que la campaña que acaba de finalizar, en que se molturaron 200.000 toneladas menos que el año anterior, no ha sido buena. Culpa de ello a las condiciones meteorológicas adversas e insiste en que no se debe valorar un año de manera aislada. Asegura que la remolacha es un cultivo cuya rentabilidad está de sobra garantizada y destaca que la provincia ha registrado este año el nivel de concentración de azúcar por tubérculo más elevado de toda la zona norte