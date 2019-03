Este Mallorca es insaciable y tiene hambre de victorias. Vicente Moreno ha conseguido crear un equipo que no se detiene cuando huele la sangre y consigue hacer daño a su rival porque nadie le gana en intensidad, esfuerzo y sacrificio.

En una liga donde no hay tanta diferencia entre el primero y el cuarto y donde no hay ningún equipo regular, destaca un equipo bermellón recién ascendido, que pese a no ser el que mejor plantilla tiene, ha demostrado que un buen grupo hace más que un grupo de once jugadores individualistas y sin una idea clara de juego.

Pese a que está prohibido hablar de playoff por parte del club, el Mallorca es serio candidato porque sus rivales, que están por encima de él, no son mejores. Nos quedan once jornadas y este equipo es capaz de todo y sobretodo, de dar más alegrías a su afición que desde que bajó a segunda división no había estado tan alto en la clasificación.