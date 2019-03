"Mi canción favorita es la voz de mi madre", la poeta Victoria Ash llega a Lanzarote

Lleva a su Granada natal en el corazón y en los labios. "Siempre mira a los ojos como queriendo verte por dentro. Baila hasta con el alma incluso cuando llueve. Sería capaz de cualquier cosa por hacerte reír. Su canción favorita es la voz de su madre", explica la poetisa Victoria Ash. Sus versos están llenos de sensibilidad de verdad y de talento y su último libro, "Poemólogos", ya está disponible en las librerías de Lanzarote.

De hecho, Victoria escribió su último libro, "Poemólogos" en Lanzarote. "Pero no, no estoy llorando, te estoy sacando de mí", reza uno de los versos del poema "El tiempo a muerto", parte del libro escrito en Lanzarote que se presentará el próximo seis de abril de la mano del Club de Lectura de El Charco en la isla. Esta mañana Victoria ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Lanzarote y ha explicado las razones que la llevan a escribir poesía.

"Mi padre murió cuando yo tenía dos años y la forma de no herir a la gente que quería, era hacerme estas preguntas a mí misma en una libreta, no hacerlas en alto", explica Victoria. "Luego comprendí que no, que las dudas y sentimientos hay que compartirlos", explica Victoria. "Poemólgos" mezcla poesía con comedia. "Todo el mundo piensa que son géneros muy dispares, sin embargo, con el paso del tiempo podemos encontrar algo de cómico en cualquier situación", explica Ash.