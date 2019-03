Sekiro, el desafío más duro viaja al Japón feudal

Los aficionados a los retos más duros y los desafíos más exigentes están de enhorabuena. El resto puede echarse a temblar. Después de Demon’s Souls, Dark Souls y Bloodborne, el estudio FromSoftware vuelve a la carga con ‘Sekiro: Shadows Die Twice’, esta vez de la mano de Activision. Ahora su fórmula de dificultad extrema que apenas permite errores al jugador se traslada hasta el Japón feudal para contarnos la historia de un ninja que debe recuperar su honor.

Sekiro es un shinobi que vive en la época final del período Sengoku (finales del siglo XVI). De niño fue rescatado a punto de morir en mitad de una batalla; de mayor recibe el encargo de defender a un joven señor, que es finalmente secuestrado por el clan Ashina haciendo fracasar la misión de nuestro protagonista. En adelante el objetivo de Sekiro es dar con los raptores y redimirse como ninja, en un periplo tan largo como difícil por la letalidad de sus enemigos.

Sekiro volando entre los tejados / FromSoftware/ Activision

Y es que FromSoftware es consciente de haber encontrado un estilo propio, y sabe darle continuidad. De nuevo vamos a avanzar y enfrentarnos a enemigos que, aunque sean aparentemente débiles y corrientes, pueden acabar con nosotros en unos pocos golpes. Y eso por no hablar de los jefes finales, retos con mayúsculas en forma de samuráis y criaturas de todo tipo y tamaño. El combate es rítmico, con mecánicas muy (muy) ajustadas para los espadazos, guardias, esquivas y contraataques. Como buen ninja Sekiro también puede realizar eliminaciones silenciosas utilizando el sigilo o saltando desde tejados, y la principal novedad de los enfrentamientos la aportan las prótesis de su brazo.

El brazo amputado es un recordatorio físico constante del fracaso en la misión inicial del protagonista, ‘el lobo de un solo brazo’. Afortunadamente Sekiro cuenta con prótesis especiales para su extremidad que le ayudan en el combate y el desplazamiento por los poblados y campos feudales japoneses. Puede utilizar un gancho, lanzas, desplegar escudos y hasta lanzar shurikens, ampliando notablemente sus posibilidades y estilos de combate. Y su último as en la manga es la posibilidad de resucitar tras una primera muerte: es una segunda oportunidad mística que nos puede servir para seguir avanzando, pero por el precio de perder la mitad de la experiencia y monedas acumuladas. Es esa delgada línea entre la vida y la muerte que es tan fina en los juegos de FromSoftware, que nos hace caer en infinidad de ocasiones y respirar profundamente cuando llegamos a una zona segura en forma de pequeñas estatuas de Buda.

Sekiro saca su hacha / FromSoftware/ Activision

El desarrollo del personaje ha perdido ciertos tintes roleros de los Dark Souls o Bloodborne, como los niveles o atributos numéricos, pero ha ganado en la configuración del personaje con habilidades activas, pasivas y posibilidades para la prótesis del brazo, que con el tiempo va ganando peso y poder. El Templo Desolado hace las veces de centro de operaciones y desarrollo en el mapa, para lo que debemos conversar con ciertos personajes secundarios que también se ven afectados por la historia de Sekiro.

Audiovisualmente Sekiro: Shadows Die Twice cumple holgadamente, con un buen doblaje al español y la posibilidad de escuchar las voces en el japonés original, así como con unos gráficos sin alardes pero con rendimiento adecuado. Los picos más altos se encuentran en los jefes finales y una banda sonora tan grandiosa como siempre es costumbre en los títulos de este estudio. Y también como siempre, una de las principales trabas que echarán para atrás a muchos jugadores es su dificultad y la necesidad de repetir una y otra vez las zonas para seguir adelante, con la consiguiente satisfacción cuando lo conseguimos (que es uno de sus principales atractivos para los fans). En esta ocasión a este capítulo se suma la ambientación tradicional japonesa, que tampoco es del gusto de todos los públicos, pero ha sido recreada de forma magistral.

Shinobi contra samurái, espadazos asegurados / FromSoftware/ Activision

Más actualidad





Nintendo Swicth acaba de recibir su propia versión del juego independiente de puzzles y plataformas protagonizado por un simpático muñeco de lana, Unravel Two. Pensado para jugar en cooperativo (aunque también podemos hacerlo solos), aprovecha de forma muy interesante los sensores de movimiento de los controladores joy-con de Switch para superar obstáculos y colaborar con nuestro compañero unidos por un pequeño hilo. Mantiene unos entornos naturales de ensueño y, en el fondo, nos cuenta una historia sobre cómo superar los problemas con ayuda de un amigo. Asistimos a la presentación que organizaron Nintendo y EA en Madrid, y tuvimos la oportunidad de hablar con su productor, Michael Gill. Nos contó que es un juego muy especial porque parece hecho a medida de la consola híbrida, y que también puede disfrutarse en solitario.

El tercer episodio de Life is Strange 2 saldrá a la venta el próximo 9 de mayo para PS4, Xbox One y PC. Se titula ‘Wastelands’ (eriales) y en él los dos protagonistas continúan su viaje hacia México llegando a los bosques de California. Por delante quedan todavía dos capítulos más, cuyo lanzamiento está previsto para agosto y diciembre, respectivamente.

De la mano de la distribuidora Meridiem Games esta semana ha llegado en formato físico para PS4, Xbox One y Nintendo Switch el desenlace de The Walking Dead- The Final Season. El último capítulo, titulado ‘Take us back’ nos cuenta el final de la intensa historia de la protagonista Clementine tras su lucha por la supervivencia rodeada de voraces zombies después de rescatar a AJ del rancho McCarroll. Se trata además de un cierre especial, porque tras el cierre del estudio creador original (Telltale Games), se hizo cargo de él Skybound Entertainment, empresa fundada por el creador de los comics de The Walking Dead, Robert Kirkman.

E- Crossminton en acción / DayDream Entertainment

El próximo 3 de abril saldrá al mercado para PS4 E-Crossminton, juego del estudio español Daydream Software. Recreará de forma virtual este deporte a medio camino entre el tenis, el bádminton y el squash, y es fruto del laboratorio de apoyo a la creación nacional Playstation Talents Game Camp en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con modos arcade, ligas y torneos individuales y dobles y minijuegos hasta para cuatro jugadores.