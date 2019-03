El equipo de gobierno del PP en el ayuntamiento de Málaga sostiene que no le preocupa que los concejales Francisco Pomares y Teresa Porras vayan a declarar como investigados el próximo 25 de abril, a tres días de las elecciones generales y poco antes de las municipales del 26 de mayo.

A pesar de la cercanía de los sufragios, de los cuatro delitos por los que tendrán que declarar como investigados Porras y Pomares (malversación, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad en documento público) y de que ha asumido el caso la Fiscalía Anticorrupción, el equipo de gobierno de Francisco de la Torre se afana en escenificar normalidad ante esa citación judicial y se muestran convencidos de que el caso se acabará archivando.

Así lo ha trasmitido el portavoz del grupo popular, Carlos Conde, que ha salido en defensa de los dos concejales, asegurando que están siendo sometidos a un "escarnio" público por parte de la oposición: "No, no, no nos preocupa, al contrario, si lo que estamos pidiendo es que puedan declarar, si es que lo hemos pedido nosotros, si es que ya comentamos que la Fiscalía no tuvo a bien citarlos para preguntarles y que directamente el tema se llevó a la instancia del jugado, que lo que debe dirimir es si hay causa o no, porque a día de hoy, insisto, no hay causa, pero es que ni siquiera ha habido todavía testimonio por parte de los investigados".

Manifestaciones a preguntas realizadas a raíz de la moción presentada por la bancada de izquierdas para censurar la actitud de la concejala y del alcalde en el pleno de Villas del Arenal, en el que parte del público interrumpió e insultó a concejales de la oposición.

Sobre las críticas que de Porras orquestó la intervención de algunos de los vecinos, su equipo les repartió carteles o la propia concejala gesticuló durante el pleno para que los asistentes levantasen esos carteles mientras intervencía la oposición, decía hoy Conde que no recuerda esas imágenes.