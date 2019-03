Los acusados de asesinar a Pablo Podadera dicen que no querían matarlo

Los dos acusados de acabar con la vida de Pablo Podadera admiten la agresión pero dicen que no tenían intención de matarlo.

Han dado el pésame a la familia y han declarado ante el tribunal del jurado. Los dos están acusados de asesinato y se enfrentan a penas entre los 18 y 20 años de prisión. En su testimonio han coincidido. Tomaron alcohol y cocaína. Esa noche del 21 de abril de 2017 coincidieron varios amigos y conocidos en un local de copas de la capital malagueña. A las puertas Pablo Podadera y uno de sus amigos se meten en una pelea en la que estaban los acusados. Antes les conminan a que no se inmiscuyan pero siguen. Los acusados se ven amenazados y golpean. Ahí radica la gran diferencia con las acusaciones. Ni la contundencia ni el destino de los golpes fueron los que aseguran la fiscalía y la abogada de la familia. Ni fueron tan fuertes ni tan dirigidos a zonas vitales ni tantos, en resumen, la droga y el alcohol no les daba para más. La oscuridad del callejón tampoco permitía ver bien y los ataques no fueron completamente por la espalda. Tras la agresión se fueron del lugar como si hubiera sido una pelea de borrachos, cosas de la noche. Ni en sus peores sueños, han dicho, podían imaginar que habían acabado con la vida de Pablo.

También han declarado los dos acusados de un delito de encubrimiento, procesados por permitir la fuga inicial de los dos agresores. Hoy ambos lo han negado ante el tribunal.

El juicio continúa con las declaraciones de los policías locales y nacionales que participaron en la investigación de lo sucedido,