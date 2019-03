Nueve meses escondiéndolo. Es tremendo pensar lo que ha tenido que sufrir la joven de 15 años que fue agredida sexualmente durante todo este tiempo hasta que decidió denunciarlo.

Al peso de la agresión y de la vejación, hay que añadirle la victimización y el estigma -le amenazaron y le chantajearon para que no contara los hechos-.

A la vista de este caso, del de la manada de Callosa d'Ensarria o del de Pamplona, muchos medios nos hemos preguntado si se han incrementado en nuestro país las agresiones sexuales en grupo. La respuesta es que, de momento, no hay datos oficiales que lo corroboren, lo cual, no quiere decir que no sea así.

Y tampoco se puede decir que estas agresiones se produzcan por un efecto contagio por la información que damos los medios. Sería demasiado simple llegar a esta conclusión. Para hacer una barbaridad de este tipo, los miembros de estos rebaños ya tienen que venir bastante mal de fábrica. Si me lo permiten.

Lo cierto es que se necesitan informes o estudios que analicen la casuística y nos ofrezcan datos rigurosos. Sobre todo para intentar ponerle freno al problema y para que no haya más niñas que vuelvan a llevar la agresión en silencio.