La Semana del Deporte de Baza apuesta por más "cuerpo, mente y salud"

El mes de abril llega a Baza cargado de actividades deportivas, más de una veintena, con la programación de la 8ª Semana del Deporte que organizan Ayuntamiento de Baza y el IES Jiménez Montoya desde el 8 al 13 de abril en centros educativos, instalaciones deportivas y espacios públicos y en centros de fitness de la ciudad.

"Queremos promover el deporte y un modo de vida activo entre toda la población, que se conozcan quienes son nuestros deportistas y lo alto que están llegando, las posibilidades de ocio y deporte que hay en nuestra ciudad y propiciar un encuentro con profesionales y deportistas de alto nivel" ha explicado el alcalde de Baza, Pedro Fernández, durante la presentación de la programación.

Con estos objetivos se ha diseñado una programación en la que está implicada toda la comunidad educativa de Baza, media docena de centros de fitness que ofertan actividades gratuitas en horario de tarde y una gala de entrega de los Premios Guerrero de Baza al Deporte que reconocen los méritos de 21 deportistas, clubes y patrocinadores que en el pasado año han destacado y que se celebrará el viernes día 12 de abril. Encabezan los premios la marchadora María Pérez y el ciclista de BTT David Valero, ambos mejor deportista femenino y masculino, y le siguen otros 10 premiados y 9 reconocimientos que configuran una instantánea del mundo deportivo en todos los niveles: profesional, aficionado, patrocinadores y organizadores de eventos en Baza. "El nivel deportivo en Baza es muy elevado, con numerosos deportistas en competiciones internacionales y nacionales, campeones de España y de Andalucía, y por eso nos ha costado mucho elegir a los premiados de este año" ha manifestado Manuel Navarro, profesor de Educación Física del IES Jiménez Montoya.

En la programación tienen un protagonismo especial las actividades con los más jóvenes, porque, como indica el director del IES José Antonio Fernández, "los valores que nos transmite el deporte son fundamentales en la formación de los jóvenes, que ellos lo entiendan como una opción de ocio y de formación". En este sentido se han programado torneos de fútbol, balonmano, baloncesto y voleibol, jornada de expresión corporal y juegos y actividades deportivas durante el recreo en los colegios de primaria.

Las conferencias y ponencias llevarán por título 'Cuerpo, mente y salud' -coordinadas por el CEP de Baza- se desarrollarán en horario de tarde, así como las sesiones en los centros de fitness y durante las mañanas se han programado torneos y actividades con los centros educativos de toda la comarca desde el lunes hasta el viernes. Se completará con exhibición de lucha grecorromana, iniciación a la escalada en el rocódromo municipal, una sesión de yoga al aire libre y una visita a la vía verde con el ciclista David Valero.

La programación comienza el lunes día 8 con la conferencia inaugural 'Espeleología y grupo de rescate de espeleo socorro andaluz' ofrecida por Sandra Luque Corpas, a las ocho de la tarde en el Salón Ideal Auditorio Enrique Pareja y "a partir de ese momento, queremos que en Baza todas las personas que quieran hacer deporte puedan encontrar un momento para ellos en esta Semana del Deporte", afirma Antonio Vallejo, concejal de Deporte.

El concejal Antonio Vallejo, el director José Antonio Fernández y el profesor Manuel Navarro han explicado este miércoles en 'Hoy por Hoy Baza' todos los detalles sobre los preparativos de la Semana del Deporte.

Programación Semana del Deporte de Baza / Radio Baza

Premios Guerrero de Baza al Deporte

MEJOR DEPORTISTA MASCULINO

-David Valero (Mountain bike): -Campeón de España. Bronce C. de Europa. 51º C. del Mundo

-7º, 6º, 10º, 8º, en distintas carreras de la copa del mundo.

MEJOR DEPORTISTA FEMENINA

-María Pérez (Marcha atlética): Oro C. de España de marcha sub 23 y absoluto; C. de Europa 20 km. Marcha absoluta; Récord de España y Mundial en 20 km. Marcha; Premio a Mejor atleta de Española 2018.

PROMESA MASCULINO

-Moisés Herrera Agudo (Taekwondo): Integrante selección Española Júnior temporada 2018/2019; 21/04/18 Premiado por la FAT por sus logros con la Selección; 2018/2019 Ingreso en el CAR Infanta Cristina de Murcia; 17/06/18 Open de Luxemburgo, Bronce; 15/09/18 Open de Polonia (Warsaw), Plata; 20/10/18 Open de Grecia (Atenas), Oro; 17/11/18 Open de Francia (París), Oro; 09/02/19 Open de Turquía (Antalya), 8º clasificado; 17/03/19 Open de Bélgica (Lommel), 5º clasificado; 23/03/19 Convocado por la Selección Española para el Open de Bulgaria (Sofía).

PROMESA FEMENINO

-Yasmina Deniz (Taekwondo): Integrante Selección Andaluza Cadete 2018/2019; 28/04/18 Campeonato de Andalucía Cadete, Oro; 26/05/18 Campeonato de España Cadete (Castellón), Selección Andaluza, Bronce; 10/06/18 Open de Andorra, Plata; 06/10/18 Open de Valencia, Bronce; 15/12/18 Open de Andalucía, Oro.

MEJOR DEPORTISTA DEL IES.

- David Quirante Pérez. (Power Lifting). Oro C. de España -59 kg; Oro Copa España Subjunior -59 kg; -5º C. de Europa -59 kg.

MEJOR ENTRENADOR/A

-María Tudela (Balonmano). 2018 entrenadora del universidad de Granada en primera nacional femenina; 2018-2019 entrenadora de las selecciones infantiles andaluzas y española; 2019, segunda entrenadora de la selección española de balonmano categoría promesas.

-Club de Tenis Cid Hiaya. -Éxitos en su escuela de tenis. Más de 90 niños/as. 11 equipos participando en campeonatos de Andalucía y de España; Organizadores del 37 edición del Open de tenis IBP TENNIS SERIES, premiado con el segundo mejor torneo femenino a nivel nacional (amateur); Proyecto de remodelación con nuevas instalaciones que han traído por primera vez la tierra batida a Baza, con una inversión de 200.000 euros.

MEJOR EVENTO LOCAL -Trofeo Nazaríes de Orientación (Club Veleta Orientación)

Este VI Trofeo Nazaríes forma parte la Liga Española de Orientación a pie siendo la 11º de las doce pruebas que la componen y será puntuable también para la Liga Andaluza de O-pie.

Alrededor de unas 1.800 personas visitaron Baza el pasado fin de semana con motivo de la celebración del VI Trofeo Nazaríes Sierra de Baza, en el que participaron deportistas de entre 10 y 70 años, de toda la geografía española y de otros países europeos llegados desde Francia, Suecia, Alemania, Bélgica, Noruega e Inglaterra.

GESTA DEPORTIVA 1

-Piedad Quesada Corral.(Trail, carreras larga distancia): Trail de los Bandoleros. 100 millas durante 35 horas; GESTA DEPORTIVA 2

-Juan Carlos Moya Requena.(Carreras de montaña) (Desafio 16 dos miles Sierra de Baza) en 15 horas.

PREMIO GUERRERO DE BAZA AL MÉRITO DEPORTIVO.

-Melitón Briñas Mora. (Tiro categoría paralímpica). Oro en C. de España, Copa de España y Copa del Rey; Bronce Copa del Mundo; Plata Mundial.

Patrocinador: Multiópticas Baza.

Resumen del patrocinio deportivo 2018-2019 en Baza o Patrocinio colectivo: Patrocinador oficial del Club Baloncesot Baza. Equipo que milita en la Liga EBA de Baloncesto. 2 años de patrocinio. Colaborador Equipo Senior de Futbol Ciudad de Baza. Patrocinador Club arqueros Baza.

Patrocinio Individual: Joaquín ÁlvarezAtleta discapacitado de Atletismo; Ricardo Ibarra triatleta.

Patrocinio actividades: Triatlón V Cros Multiópticas Baza en mayo 2017; Aportación; económica anual destinada a patrocinio: 7.500 euros

RECONOCIMIENTO TRAYECTORIA DEPORTIVA. Equipo de Cross del Instituto José de Mora, años 80. Equipo del IES JOSÉ DE MORA bi-campeón de España de cross e internacional con España.

RECONOCIMIENTOS 1 (Menciones especiales nivel deportivo internacional)

-Jesús Javier Quirante Pérez (Power Lifting): -Plata C. de España -66 kg. -Oro Copa España Subjunior -66 kg. -5º C. de Europa -66 kg.

-Juan Andrés Cano Cuevas: (triatlón cross-triatlón xterra). Oro C. de España triatlón cross. Oro C de España 35-39 años triatlón xterrra. -Plata Europea 35-39 años triatlón xterra. –PlataE uropeo 35-39 años triatlón cross.

- Joaquín Álvarez Medina: (atletismo silla de ruedas): -Campeón de España en 200, 400 y 800 mt. -Plata en el meeting internacional de Hospitalet; -Oro en 400 y 800 en el meeting internacional de Basauri; -Campeonato de Europa Berlín. 7º en 800, 8º en 1.500 y 4º en el relevo universal.

- Juan Lozano Manzano.Taekwondo. Oro en el campeonato de Europa de Policías y Bomberos

RECONOCIMIENTOS 2 Menciones deportivas nivel nacional)

- Francisco García Quiles. (Baloncesto silla de ruedas). -Oro campeonato de España de baloncesto en silla de ruedas con la selección andaluza.

- Juan Romo Navarro. (Tiro con carabina): -Bronce campeonato de España F-class 300 mt. -1º Campeonato de Andalucía

RECONOCIMIENTOS 3. (Menciones deportivas promesas).

-Martín Reche Vázquez (Tenis de Mesa). -Plata Torneo estatal categoría alevín. -32º torneo euro minichamps en Estrasburgo. 2º en el ranking Español categoría alevín

- Victoria Sánchez Vargas. (ajedrez). -Oro en C. de Tíjola sub 12. -Oro C. torneo colegio Ciudad de Baza --Subcampeona de Andalucía por equipos con la selección granadina. -Campeona provincial.