Juan Maria Aburto interpela a la Diputación para que se implique en el proyecto del TAV a Bilbao

El alcalde de Bilbao, Juan Maria Aburto, interpela a la Diputación de Bizkaia para aportar algún fondo para la entrada del Tren de Alta Velocidad (TAV) a Bilbao. A pesar de que "yo no debo decir nada, sino el diputado general Unai Rementeria", Aburto afirma en Hoy por Hoy Bilbao que esta obra "es un proyecto de país que mejorará la conectividad y la competitividad de todo el territorio".

Este martes se ponía a disposición pública el estudio informativo de esta entrada y el alcalde no duda en que "estamos en un momento para mirar hacia delante". A la hora de poner fechas, el primer edil no se atreve: "No soy técnico en la materia, pero vemos que el proyecto ha empezado a andar. Seguimos trabajando cada día y, después de la licitación del proyecto constructivo en un año, podríamos ver las primeras máquinas de obra".

El paso a nivel de Zorroza, la semana pasada mandó un recordatorio al secretario de Estado aunque desde el ministerio les trasladaron que iban a cumplir los plazos. Precisamente, este jueves en el pleno se aprobará "una dotación plurianual de 35 millones para comenzar el estudio informativo y antes de junio poder firmar un convenio".

Haciendo balance de su legislatura que concluirá en unas semanas, uno de sus logros es "la accesibilidad a los barrios altos", pero también una de sus principales prioridades para seguir trabajando.

En capítulo de seguridad ciudadana y esa sensación de inseguridad tan comentada por la ciudadanía bilbaína, "la percepción no se corresponde con la realidad y estamos más seguros de lo que pensamos", cree Aburto. "Hay que seguir trabajando en este compromiso porque otra de las prioridades es este tema".

Atendiendo las peticiones de los oyentes de Hoy por hoy Bilbao, el alcalde ha apuntado en su ya famosa libreta roja la petición de una madre de un colegio infantil en la calle Pérez Galdós para instalar vallas de protección en la acera. Otra reclamación solicitaba puntos de alquiler de bicicletas en Uribarri y el alcalde respondía que seguirán ampliando la red de bicicletas, "a pesar de que instalar nuevos puntos suponga eliminar varias plazas de aparcamiento".

Los ruidos nocturnos de bares, discotecas o 'botellones' son un quebradero de cabeza para algunos vecinos y en esa línea le preguntaba un oyente. "El descanso del vecindario tiene que ser el primer bien a preservar y luego hay posibilitar un ocio que no influya en el descanso. Por ello hay que diseñar una normativa que regule el ruido que se genera", le respondía.

Desde el Facebook de Hoy por hoy Bilbao también han entrado mensajes. Uno de ellos preguntaba cuándo crearán un incentivo empresarial enfocado en la Agenda 2030 y en los 17 objetivos de desarrollo sostenible. La respuesta del alcalde: "En las licitaciones se valoran puntos que ayuden a cumplir esos objetivos, como las cláusulas sociales".