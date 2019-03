León también prestigia la investigación del cáncer hepático

José Luis Mauriz Gutiérrez cumple su primer año al frente de IBIOMED, el Instituto de Biomedicina de la Universidad de León. El centro estudia el modo de mantener el bienestar de las personas, a través de la biología y otras ciencias afines. Sus unidades de trabajo se centran en la Gastroenterología y la hepatología; la Neurobiología; la Seguridad y eficacia de medicamentos; la Terapia celular en enfermedades osteoarticulares; o la Diferenciación celular; el Diseño de modelos celulares y animales; la Inflamación y el estrés oxidativo; el Ejercicio y su relación con la salud y la calidad de vida o incluso, la Salud pública. El Instituto es estrecho colaborador del Hospital Universitario de León, y miembro de la European Netwok for the Promotion of Health-Enhancing Physical Activity (HEPA); del Centro Internacional Virtual de Investigación en Nutrición (CIVIN); del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd); o de la Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III, entre otras prestigiosas entidades.

Equipo de investigación de IBIOMED, con el director, José Luis Mauriz Gutiérrez, en el centro / IBIOMED

Como experto en cáncer hepático, el profesor Mauriz, doctor en Ciencias Biológicas, indaga el modo de combatir la enfermedad, de lograr avances que mejoren el efecto de los tratamientos y, con ello, la supervivencia de los pacientes. Y a esta tarea añade la dirección del Instituto, la publicación de artículos y libros, o la docencia, porque, además, IBIOMED imparte estudios de postgrado, másteres y programas de doctorado. La trayectoria de José Luis Mauriz, se inicia en París, donde nació, aunque sus orígenes están en el Bierzo (León). Se formó en España y Francia, y realizó estancias de investigación en Holanda, Alemania o Brasil. Por fortuna, pudo volver a casa desde donde trabaja, con su equipo y con mucha discreción, para todo el mundo.