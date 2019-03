El 'gatillazo' de Ciudadanos con el recorte de pluses a los diputados

Ciudadanos no ha cumplido. La formación naranja había anunciado que este martes pediría a la Mesa de la Asamblea de Madrid la retirada de los complementos salariales que cobran - durante el periodo de sesiones extraordinario- los portavoces de los grupos parlamentarios - Ignacio Aguado incluido-, los miembros de las mesas de las comisiones y los portavoces de esas comisiones. Pero han dado marcha atrás.

Según han confirmado a la SER fuentes parlamentarias, el representante de Ciudadanos en la Mesa, Juan Trinidad sólo ha hecho una consulta sobre la justificación de ese plus para los miembros de la mesa de la comisión y sus portavoces, pero ni siquiera incluyó en su consulta a los portavoces de los grupos parlamentarios. Una vez aclarada la duda, el tema no ha ido a más. Ciudadanos al final ha renunciado a su propuesta ante la Mesa.

Desde Ciudadanos defienden que sí llevaron su propuesta, pero "el resto de partidos se ha negado a aprobarla". Estas fuentes aseguran que "para no romper la unanimidad, hemos votado a favor [de mantener los pluses], y añaden, "no queremos vencedores y vencidos".

Según el acuerdo que firmó la Mesa de la Asamblea de Madrid, en febrero de 2019, al que ha tenido acceso la SER, los grupos acordaron este reparto de 'pluses' en función de su puesto:

La Presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados cobra un plus de 2.124,55 euros al mes

cobra un plus de euros al mes Los Vicepresidentes de la Mesa cobran 1.656,29 euros

cobran euros Las Secretarias de la Asamblea reciben 1.457,54 euros

reciben euros Los p ortavoces de los Grupos Parlamentarios ganan 1.825,83 euros

ganan euros Los Presidentes de las distintas comisiones cobran 677,58 euros

cobran euros Los Vicepresidentes de la Comisión tienen un plus de 508,18 euros

tienen un plus de euros Los Portavoces de cada Grupo Parlamentario de una Comisión ganan 846,97 euros

"Es pasar de las palabras a los hechos"

Ciudadanos pretendía que los presidentes o secretarios de las de comisiones que no ejercen como tales no cobren el complemento por esa responsabilidad y que ese plus "sea recortado proporcionalmente del sueldo de diputados". "Es pasar de las palabras a los hechos", ha dicho esta mañana sobre este asunto Ignacio Aguado, que ha añadido que si los políticos quieren recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones "hay que demostrarlo con hechos". Según Aguado, "los diputados debemos ser más responsables y no tener más complementos o sueldo que el necesario".