Toni Nadal: "El que veo mejor para el número 1 es a Djokovic"

Toni Nadal, enextrenador de Rafael Nadal, considera que la segunda victoria de Roberto Bautista sobre el serbio Novak Djokovic, esta madrugada en Miami, "no es por casualidad" y asegura que el castellonense, como su sobrino, pertenece a la clase de jugadores a los que, para derrotarlos, hay que ganarles todos los puntos.

"El balance entre ambos favorecía a Djokovic por 7-0", recuerda Toni, "y en las dos últimas ocasiones ha ganado Bautista. En el primer set Djokovic jugaba bien, era muy superior a Bautista, pero todo cambió a partir del segundo".

"A pesar de que Djokovic empezó haciendo un break, no le hacía demasiado daño, no era demasiado agresivo. Cuando tú le has ganado a alguien lo tienes presente, a no ser que haya sido por casualidad, pero cuando le ganó en Doha no fue casual, y ahora tampoco", declaró a EFE el director de la Rafa Nadal Academy.

Tiene presente que en un partido entre ambos, el serbio siempre saldrá de favorito. "Si ahora vuelven a jugar yo apuesto por Djokovic, es el número uno del mundo, pero ¡ostras!, le ha ganado dos veces. Bautista es un gran luchador y cuando Djokovic bajó un pelín, el juego se igualó. No daba la sensación de que el número uno mundial fuera superior".

"A Roberto le tienes que ganar todos los puntos", recalcó, "y eso cuesta mucho porque sabes que desde el primer punto hasta el último va a luchar. Si no juegas muy bien, Bautista tiene un drive medio plano que hace daño, hace que el rival no pueda atacárselo mucho y Djokovic no jugó agresivo, al final estaban jugando de tú a tú".

Preguntado por las características del juego del serbio que pueden favorecer a Bautista, advirtió: "Wl juego de Djokovic, cuando juega bien, no le va bien a nadie. Pero Bautista juega con una pelota de drive un pelín más baja sin darle mucha velocidad, Djokovic no se podía apoyar muy bien sobre esa pelota y el partido estaba igualado".

En la final de Australia, recuerda Toni, "Rafael (Nadal) le tiraba una bola que a Djokovic le iba bien. En cambio, aquí Bautista le jugaba con bolas más bajas, sin mucha velocidad".

"Si Djokovic ha perdido es que no ha jugado todo lo bien que puede, pero no le quito ningún mérito a Bautista, que jugó muy bien todo el tiempo. "Estaba 5-0 abajo, ganó un juego luchándolo mucho y empezó el segundo set con un break abajo. Parecía que el partido estaba decantado pero, a base de lucha, igualó el partido".

Para Toni Nadal, Roberto Bautista, cuya mejor clasificación en el ránking mundial fue la decimotercera, "es un gran jugador, siempre cerca del top-10. Cuando juega bien, es muy difícil de ganar".

A la pregunta de quien terminará el año como número uno, a su juicio, contestó: "El que está mejor posicionado es Djokovic, que ha ganado ya un Grand Slam. Es cierto que últimamente no ha jugado bien, porque ha perdido en Miami y en Indian Wells, lo cual no deja de ser extraño, pero es el mejor posicionado".

"El número uno va a estar más abierto. Está él, Rafael, Zverev Federer y algunos jóvenes. Número uno es el que está bien más tiempo del año, con menos problemas, con menos lesiones. El que está durante más tiempo en condiciones de luchar a tope es el número uno", concluyó.

En la pista central del Hard Rock Stadium, de Miami Gardens, Bautista culminó anoche una remontada ante Djokovic, 1-6, 7-5, 6-3, que le puso por primera vez en los cuartos de final del torneo Masters 1000 más importante de Estados Unidos.

La victoria sobre "Nole" le permite a Bautista disputar los cuartos de final contra el estadounidense John Isner, séptimo favorito, que defiende el título de campeón