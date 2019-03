Anna Gil Wittke: "El cuidado personal dice mucho del valor que nos damos"

Muchas personas dejan de cuidarse física o emocionalmente cuando están en pareja, como si ya no fuera necesario. "El cuidado personal dice mucho del valor que nos damos", asegura Anna Gil Wittke. Esta semana en Hablando Claro, hemos reflexionado sobre la importancia de cuidarse a nivel personal.

Es inevitable que el paso de los años deje huella en las personas. El cuerpo se deforma, el pelo en muchas personas desaparece o en el mejor de los casos pasa a teñirse de blanco. La mente no la tenemos tan fresca como con 15 años, pero aun así, esto no puede servir de excusa para desatendernos y abandonarnos al paso del tiempo.

Gil Wittke nos invita a pensar más en nosotros mismos y combatir el paso de los años con una vida sana y saludable. "Debemos dedicarnos más tiempo a nosotros mismos, pasar de desayunar de prisa y corriendo a hacerlo sentados tranquilamente, puede ser un buen comienzo para cambiar ciertos hábitos y así no descuidar nuestra mente y nuestro cuerpo".

La psicóloga y sexóloga, experta en relaciones de pareja, afirma que no es cuestión de estética, sino más bien de sentirse bien consigo mismo y que esto suponga un acicate para contribuir de forma positiva en nuestra relación de pareja. "No debemos descuidarnos por el simple hecho de estar en pareja, y no me refiero solo fisicamente, si antes leíamos debemos seguir haciéndolo o si salíamos con amigos no debemos dejar de hacerlo".