Delegación de Gobierno aclara que la ampliación de la V-21 sí que va a cumplir los acuerdos de la Generalitat

Como les contábamos el domingo, el colectivo Per l'horta denunciaba que la ampliación definitiva de la carretera V-21 por parte del Ministerio de Fomento incumplía varios acuerdos alcanzados por la Generalitat como la reducción en un 33% de la afección al campo o la construcción de una pasarela ciclo-peatonal. En declaraciones a la SER, Lluís Fontelles, del colectivo Per l'horta, denunciaba que de los 82.000 metros cuadrados que, en principio, se iba a expropiar de huerta, el plan definitivo publicado en el BOE el pasado 14 de marzo establecía que se iban a expropiar 64.000, algo que no supone ni el 25 %.

Fontelles, además, denunciaba que se iban a crear 13.000 metros cuadrados de parcelas de difícil aprovechamiento que iban a quedar condenadas al abandono. Pues bien, desde Delegación de Gobierno han querido matizar estos datos, ha explicado que son temporales y que se va a disminuir la expropiación hasta los 53.000 metros cuadrados, una reducción del 33 % como se comprometió la Generalitat en su día.

Además, Delegación de Gobierno también ha querido aclarar que sí que se va a construir la pasarela ciclo-peatonal desde el Barranco del Carraixet a Port Saplaya como estaba previsto y no se va a construir aprovechando los túneles existentes.