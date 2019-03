El proyecto de ampliación de la V-21 incumple varios anuncios de la Generalitat

El colectivo Per l'horta denuncia que el proyecto definitivo de ampliación de la carretera V21 presentado por el ministerio de Fomento no cumple con gran parte de los cambios presentados por la Generalitat. Este proyecto propone la creación de un tercer carril en dicha carretera que suponía la expropiación de 80.000 metros cuadrados de campo, un hecho que rechazan diferentes movimientos sociales, como Per l'horta o algunos partidos políticos como Podem o Esquerra Unida, que rechazaban por completo el proyecto, o el caso de Compromís que pedía que no se ejecutara el carril de salida.

El pasado mes de noviembre, la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, junto al Secretario General de Infraestructuras del Ministerio, Javier Izquierdo, anunciaron que el proyecto definitivo reduciría en un tercio las expropiaciones de huerta e incluiría una pasarela entre Alboraia y Port Saplaya y un carril VAO. Pues bien, una vez conocido este proyecto definitivo, se comprueba que, aunque se reduce la afección de la huerta de 80.000 metros cuadrados a 62.000, este descenso no llega ni a un 25 % cuando el compromiso del ministerio que dirige José Luis Ábalos era del 33 %. Lluis Fontelles, del colectivo Per l'Horta, denuncia también que, según sus cálculos, se van crear 13.000 metros cuadrados de parcelas de difícil aprovechamiento para los agricultores que se van a quedar, dice, obligadas al abandono. Así, muestra su repulsa total al proyecto.

Otro de los compromisos que incumple este proyecto es la creación del carril VAO, para vehículos de alta ocupación y la pasarela para bicis y viandantes que reclamaban los vecinos. Sin embargo, aunque sí que se propone la creación de un carril ciclo-peatonal en paralelo a la V-21, entre el puente de Port Saplaya y el barranco del Carraixet, este atravesaría por debajo esta carretera al aprovechar los túneles existentes y no se haría en forma de pasarela.

Como explica Fontelles, desde Per l'horta desde el principio se han opuesto a esta ampliación porque va en contra del ecologismo y la lucha por el cambio climático ya que fomenta el uso del vehículo privado y propone mejorar el transporte metropolitano y el cercanías. Fontelles lo tiene claro, lo mejor es no ampliar la V-21.