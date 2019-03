Ribó y Gómez piden trabajar de forma coordinada para acabar con los problemas de fallas

El alcalde de Valencia, Joan Ribó vuelve a insistir en que para evitar la suciedad y los daños que se han producido este año tras algunos eventos relacionados con las fallas, como las verbenas, hay que tener coresponsabilidad por parte de todos los implicados y, además, limitar algunas de esas acciones y situaciones, prohibiéndolas desde el principio a través de un bando, como se ha hecho en otras ocasiones.

En cuanto a la acusación de politización de las fallas, el alcalde se ha mostrado un tanto ambiguo. Considera que la politización se da desde las dos bandas y es muchas veces intencionada, tanto por un lado como por otro. Pero cree firmemente que las fallas tienen derecho a expresarse libremente.

Sandra Gómez, la primera teniente de alcalde, también ha entrado a valorar las palabras de las cinco principales asociaciones de fallas que pedían no politizar las fallas porque, aseguraban, ellos hacen fallas y no política. Ella lo tiene claro: "No todos los representantes falleros solo hacen fallas, algunos hacen política".

Con respecto de quién es la culpa de los problemas de suciedad, alcohol y ruido, entre otros, de estas fallas, Gómez recuerda que esta problemática no es única de las fallas y que se da en cualquier fiesta. Más allá de esto, recuerda que las Fallas son patrimonio de la la humanidad pero que es responsabilidad de los representantes públicos valencianos hacer que este sea un sector potente. Pide Gómez trabajar de forma coordinada con los representantes de las comisiones falleros para buscar soluciones. Ella rechaza trabajar de forma separada porque dice, es la única forma de buscar soluciones de convivencia. Con todo pide zanjar esta polémica que califica de absurda y buscar soluciones que es lo que están pidiendo los falleros y los valencianos.