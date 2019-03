El colectivo fallero: "No se nos puede hacer responsables de todo lo que ocurre en Fallas"

Es la primera vez que ocurre. Nunca antes las cinco principales asociaciones de fallas, a saber, Interagrupación de Fallas, Delegados de Sector, Federación de Fallas de 1ªA, Federación de Fallas Especiales y Federación de Fallas de Ingenio y Gracia, habían hecho un comunicado y una rueda de prensa conjunta. El motivo, defenderse de lo que consideran "ataques" de ciertos políticos y concejales al colectivo fallero en sus declaraciones posteriores a las fiestas ante los capítulos de incivismo que hemos vivido este año.

Han trasladado a viva voz lo que ya hicieron público en un comunicado en el que denuncian falta de medios, polícia, limpieza y mala gestión en movilidad durante los días de máxima afluencia en Fallas. Una situación que aseguran ya advirtieron en las reuniones previas al bando fallero, exigiendo más medios como contenedores y efectivos, que aseguran no se han previsto correctamente. Insisten que en ningún caso puede culpabilizarse al colectivo de "todo lo que ocurre en Fallas".

Sobre la politización de la fiesta, Jesús Hernández, presidente de la Interagrupación de Fallas, ha insistido en que "las Fallas no están en campaña electoral". "No hacemos política, hacemos fallas", ha llegado a decir refiriéndose a la posibilidad de convocar un congreso fallero para determinar la separación o no de Junta Central Fallera del Ayuntamiento de Valencia, como sí ocurre en la Federació de Fogueres en Alicante.

Motes ha insistido, con el asentimiento del resto de representantes falleros, que "el congreso fallero lo decidirán los falleros, y no los políticos" y ha recordado que en la última asamblea de presidente que se planteó esta posibilidad ya se votó por mayoría que no.