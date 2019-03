Pilar del Río: "la violencia de género es cotidiana, angustiosa y horrible"

La periodista y viuda de José Saramago, traductora de la obra del Premio Nobel y Presidenta de la Fundación José Saramago, ha pasado por los estudios de SER Lanzarote. Del Río considera "insoportable" el discurso político que afirma que todas las formas de violencia son iguales. "La violencia de género es una forma de violencia cotidiana, angustiosa y horrible, que no tiene que ver solo con las mujeres asesinadas, ni siquiera con las denuncias", explica.

La violencia de género: "tiene que ver con todas las mujeres que tiemblan y que tienen miedo, que cuando eran pequeñas les dijeron tú has nacido para casarte y para vivir cuidando y atendiendo a tu casa y a tu marido. No tienes otra función en la vida, no eres libre, no puedes elegir", explica Pilar del Río. "En demasiadas casas el hombre es el hegemónico, es el rey, es el dictador, es el macho y la mujer es la víctima", explica. "Aunque en el fondo hay dos víctimas: una es una víctima que maltrata y otra la maltratada, víctimas del modelo patriarcal. Tenemos que acabar con ese modelo. Somos libres, somos independientes, somos autónomos y somos iguales", añade.

Pilar del Río llegó a Lanzarote junto a José Saramago y hoy sigue abierta A Casa, en Tías, con más de 15.000 libros accesibles a todos los visitantes y los objetos cotidianos del Premio Nobel de las letras portuguesas. De hecho, los libros de las escritoras están separados de los escritos por hombres, porque "las autoras no tienen por qué compartir estantería con escritores que no las valoran", ha explicado Del Río en alguna ocasión.

De hecho, Pilar del Río fue una de las primeras activistas en apoyar a la asociación feminista Mararía. La afinidad nació en una cena en la que estaban Amparo Rubiales, José Saramago, PIlar del Río y Nieves Rosa Hernández en el Castillo de San Gabriel. "Todavía me emociono, Pilar me cogió de la mano y me dijo yo soy feminista y voy a ser de Mararía", explica la Presidenta de la asociación. "Mararía era la primera asociación feminista en Lanzarote y pensé que yo tenía que ser también Mararía", explica Pilar del Río.

José Saramago creó grandes personajes femeninos que siempre fueron protagonistas de sus historias: "Blimunda, María Magdalena, la mujer del médico, la muerte, Lilith", explica Del Río. De hecho, en el mundo de ciegos que dibuja el Ensayo sobre la Ceguera la única persona que conserva la vista es una mujer. "Las mujeres en Saramago son ventanas, se les ve a ellas y permiten que se vea todo lo demás. Saramago era feminista, hay una frase muy bonita en Memorial del Convento que dice: el mundo se sostiene en su órbita gracias a las conversaciones de las mujeres", recuerda Pilar del Río.



En la literatura y en la vida, Saramago también sentía una gran compasión por los hombres "obligados a ser héroes, a ser dueños, a ser imperiosos, pero los personajes que veían y eran capaces de sentir compasión eran las mujeres", explica Pilar del Río. "Tenemos que reivindicarnos en femenino, no es un problema de terminación en -a o en -o, es un problema de estar en la vida porque todos podemos ser todo", concluye Del Río. Escucha la conversación completa en la sección #SERMujer con Mararía aquí: