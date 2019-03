Quintana pide su baja en la candidatura del PSOE a la Comunidad

José Quintana, ex alcalde de Fuenlabrada, actual presidente del PSOE en esta ciudad y diputado regional, no quiere ir en la candidatura socialista a la Asamblea de Madrid en el puesto número 37, que es el que finalmente se le ha asignado tras la aprobación de la lista electoral. Por eso, el pasado lunes pidió al secretario general del PSOE – M, José Manuel Franco, que le diera de baja en la lista. “No es un tema personal”, ha asegurado a SER Madrid Sur en una entrevista concedida en los estudios de la emisora este miércoles. Se trata, según dice, de que se “esta infravalorando a la Agrupación fuenlabreña” y a una ciudad gobernada por los socialistas desde 1979. De hecho asegura que él se ofreció a retirarse de la lista si era un obstáculo y le dijeron que no. Por eso, cree “tiene toda la pinta” de que se está pasando factura a él y a la Agrupación por no apoyar al candidato de Pedro Sánchez a la alcaldía de Madrid y si al ex alcalde fuenlabreño Manuel de la Rocha.

Quintana ha sido muy crítico con las primarias socialistas, en las que “los últimos acaban siendo los primeros” y por eso dice que “no dejan de ser un paripé”. Ha acusado a Pedro Sánchez de ser más flexible fuera del partido que a nivel interno. “Da la impresión de que tiene que responder a los afines, tengan mérito o no, y eso es grave, se llama clientelismo”.

El ex alcalde recuerda que Fuenlabrada es un referente en “hacer las cosas bien y a pesar de debates internos dentro de la Agrupación, siempre pensamos en los ciudadanos”. Afirma que Fuenlabrada es ejemplo de políticas sociales a nivel nacional y eso “merece otra consideración”. Ahora no ve “justo” que la Agrupación fuenlabreña solo tenga una representación en el 37 de la lista y otras de municipios cercanos donde no gobiernan tengan hasta 3 personas. Esta decisión, no obstante, no significa, ha dicho, su retirada de la política.

Desde el punto de vista del sur de Madrid, la lista del PSOE a la Asamblea también incluye a cuatro getafenses, la primera de las cuales, en el puesto 16, es Cristina González, exconcejala y actual asesora de la alcaldesa Sara Hernández. González ha estado involucrada en dos procesos judiciales: el ‘caso aparcamientos’ que le obligó a dimitir junto al exalcalde Pedro Castro por haber adjudicado en una junta de gobierno la gestión de unos aparcamientos a una cooperativa liderada por familiares de la propia González, en un caso que luego fue archivado por la Justicia; y el conocido como ‘caso tickets’, aún en proceso judicial, donde la socialista ha sido llamada a declarar en calidad de investigada por utilizar gratuitamente el aparcamiento municipal del Ayuntamiento a pesar de que no cuenta con cargo institucional y, presuntamente, no podría tener plaza reservada.