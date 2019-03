Los forenses ratifican que Pablo Podadera falleció por los golpes que le propinaron sus agresores sentados en el banquillo acusados de asesinato.

No han dejado lugar a dudas. La autopsia de Pablo Podadera confirma que su muerte fue consecuencia de los golpes recibidos. Tres puñetazos en la cabeza en un segundo. Su masa cerebral se movió con violencia dentro del cráneo provocando una hemorragia en la base del encéfalo tras el derrame originado en las arterias cerebrales.

No tenía traumatismo óseo. No hace falta para provocar la muerte, han dicho los forenses. No son capaces, sin embargo, de determinar que golpe fue el que provocó la muerte de Pablo o si fue la sucesión de impactos lo que causó ese efecto de cizalla en el encéfalo.

Los forenses han rebatido también el informe de la autopsia encargado por la defensa de los acusados a unos peritos. Parte de una premisa equivocada y es el lugar en el que se ocasiona el derrame, han dicho, los forenses también descartan que el alcohol consumido por Pablo Podadera influyera en las causas de su fallecimiento.

En la jornada de hoy han declarado también el padre, la madre y la hermana de la víctima con testimonios que han sobrecogido a la Sala.

Los dos agresores se enfrentan a penas entre 18 y 20 años de cárcel. Mañana está previsto que el jurado pueda retirarse a deliberar para emitir un veredicto de culpabilidad o no y la calificación del delito.