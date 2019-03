"Todos los días me planteo dejar mi explotación ganadera"

Tiene dos hijas, una de 12 y otra de nueve años. Ella, Lorea Momeñe, tiene 39 y desde hace varios explota junto a su compañero una granja de cerdos. Está claro que ama su trabajo y que lucha, acaba de afiliarse a un sindicato agrario, para "bajar al terreno práctico aunque me planteo cada día dejarlo por los problemas y dificultades". Lorea no pide grandes objetivos, no habla de los tan traídos y llevados 'ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible', ella nos deja peticiones para sobrellevar su día a día y de otras muchas mujeres agricultoras y ganaderas."

En la entrevista que aquí puedes recuperar, Lorea habla de "contar con un servicio de pediatría que no me haga llevar a mis hijas hasta media hora de donde vivo, Orozco." Cita otros objetivos que en pleno siglo XXI aún no han conseguido. "No tenemos banda ancha y necesitamos internet. Cuando los políticos hablan de la brecha entre el mundo rural y urbano, de planes urgentes de digitalización, éste es un punto fundamental."

Junto a Lorea, en Hoy por Hoy Bilbao, se sienta Iñigo Bilbao. Perito agrícola, apicultor y a quien acuden ganaderos y agricultores porque es representante de Enba. "No hay muchas Loreas, pero necesitamos a las mujeres, a los hombres y a las instituciones". Tiene un argumento armado y se nota que muy interiorizado. "Viene el cambio climático, nuestra duda era si sería duro o no, y sí será muy duro." En Euskadi, ambos coinciden, estamos mejor, pero no podemos abandonar algo que tanto Iñigo como Lorea reivindican, "luchar contra las grandes multinacionales y pedir lugares de venta local".

Iñigo propone que cada familia "haga sus cuentas y que mire cuáles son esos alimentos no necesarios en los que a veces gastamos más y no invertimos en nuestra salud." A la administración le pide que no alimente modelos que van contra "nuestra producción". Y cita el modelo Mercabilbao, "este modelo no ayuda a las posibilidades de transformación de los productores locales."