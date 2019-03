Vadillo: "Estar entre los cuatro primeros garantiza el factor cancha"

El Palma Futsal tiene cuatro finales por delante y la primera será este sábado, a las 17h, contra el Peñíscola.

Para el entrenador del Palma Futsal, Antonio Vadillo, el próximo rival "es el equipo más intenso y aguerrido de los que quedan". El andaluz alerta de su peligro: "Sus opciones de cara al playoff pasan por este partido".

Vadillo ha destacado la figura de su entrenador, Juanlu Alonso: "Tienen uno de los mejores entrenadores de esta liga y nos habrán estudiado bien".

El andaluz habla de la presión que tiene el Palma Futsal estos últimos encuentros, debido a un calendario más que exigente. "No ganar se nos pone Jaén pegado a nosotros y aún tenemos que enfrentarnos a ellos. No nos queda otra que ir partido a partido" dice el entrenador. Por ello, el gaditano espera de cara al playoff estar entre los cuatro primeros. "Espero que no sea un grande, estar entre los cuatro primeros te garantiza el factor cancha a favor".

Para este sábado, el Palma Futsal espera que el gallego Diego Quintela pueda llegar y Nunes sufre molestias en el pubis.