Eva de Anta contradice al Defensor del Pueblo: "nosotros sí contestamos"

La alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Lanzarote y ha negado la información proporcionada por el Diputado del Común, Rafael Yanes, que ha declarado obstruccionista al Ayuntamiento de Arrecife por no responder a sus requerimientos. Algo que también hizo su antecesor en el cargo, Jerónimo Saavedra. Eva de Anta afirma que nada de esto es cierto: "nosotros contestamos al Defensor del Pueblo, y así se lo transmití (a Rafael Yanes), a veces nos requieren informaciones que son de otras instituciones, cuando no son de nuestra competencia, nos vemos en esta dificultad", explica.

La alcaldesa también se ha referido también a otras cuestiones de actualidad en la capital, como la situación del Islote del Francés. Hace unas semanas el propietario anunció que pediría la expropiación forzosa al Ayuntamiento, dando un plazo de tres meses a la institución para responder. La alcaldesa no tiene conocimiento de tal petición. Según la tasación del Ayuntamiento, el islote cuesta cerca de 100 millones de euros. Según la del propietario, más de 200 millones, más de cuatro veces el presupuesto anual del Ayuntamiento.

Eva de Anta cree que si el deslinde se sitúa a cien metros, como plantea el Ministerio a pregunta de Nueva Canarias, el islote costaría 10 millones de euros, pero reconoce no tener los informes que lo certifiquen, ni la seguridad de que así vaya a ser, dado que esto depende de la Demarcación de Costas de Canarias y no del Ministerio de Medio Ambiente. "Está contemplado en el Plan General la posible ordenación o no de ese espacio", ha dicho la alcaldesa.

El Ayuntamiento de Arrecife está funcionando con el presupuesto prorrogado de hace dos años, porque desde 2017 ha sido incapaz de aprobar unos nuevos presupuestos. Sobre este asunto la alcaldesa ha dicho que "hay otras instituciones en la misma situación", funcionando con prespuestos prorrogados. "Seguimos pagando los servicios con normalidad, no solo los sueldos de los trabajadores", explica De Anta. Es cierto que otras instituciones en Lanzarote funcionan con presupuestos prorrogados, sin embargo, ninguno lo hace con el de hace dos años salvo el Ayuntamiento de Arrecife.

El Ministerio de Hacienda sitúa el promedio de pago a proveedores de Arrecife como uno de los peores de España. "Eso no es cierto", afirma De Anta. "Estamos teniendo un periodo de pago bastante razonable", añade, aunque hay proveedores que no cobran desde hace un año y medio. "Ahora mismo no puedo decirle en concreto, pero el ochenta por ciento de los proveedores cobraron en diciembre", explica.

La alcaldesa de Arrecife no sabe cuántos árboles han plantado en esta legislatura, "pero hemos plantado algunos", ha dicho.

Eva de Anta ha asegurado que le gustaría haber hecho "muchas más inversiones" en Arrecife. "Espero que en la próxima legislatura, que tendremos una partida importante en inversiones, podamos acerlo, mejorar la accesibilidad y el rebaje de las aceras", ha dicho. Sobre el cuidado de parques y jardines, no ha sabido decir cuántos árboles han plantado en esta legislatura, "pero hemos plantado algunos", ha insistido.