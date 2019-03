Los pueblos llevan su grito de auxilio a Madrid

La España del medio rural, la de los pueblos que se están quedando vacíos, la que suspira por el ADSL en tiempos de fibra óptica o que todavía tienen que buscar lugares altos para tener cobertura.

La España que no piensa en AVE porque lucha para tener más autobuses, o por lo menos, que no les quiten los pocos que pasan al día, la España que no tiene el supermercado al lado de casa, la que trata de mantener abiertos sus colegios, en definitiva, la España de la despoblación se va a manifestar este domingo en Madrid.

Son casi un centenar de plataformas de todo el país, entre ellas varias de nuestra región, que piden soluciones para que estos pueblos no terminen de vaciarse.

En 'La Ventana de Castilla-La Mancha' hemos hablado con dos de los colectivos de que van a participar en esa manifestación convocada para el domingo a las 12.00 horas, en la Plaza Colón de Madrid con el lema 'Revuelta de la España Vaciada'.

Por un lado, con 'La Otra Guadalajara' de la comarca de Molina de Aragón. Uno de sus portavoces, Ángel Luis López, ha recordado que la tasa de habitantes por kilómetro cuadrado en esta zona es de dos, menor a la que registra Siberia.

Asegura, que son necesarias medidas como una fiscalidad especial para atraer inversiones, mejorar las infraestructuras y dotar de mayor cobertura móvil y de Internet.

También hemos contado con Javier Doménech, portavoz de 'Paisanos de Sancho', de Campo de Montiel, comarca que cuenta con solamente 10 habitantes por kilómetro cuadrado.

Dice que es necesario que se aplique la ley ya existente y "tristemente durmiente" que es la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, donde afirma, que se recogen, cuantifican y definen los territorios despoblados de España y las soluciones propuestas están bien estructuradas. Insiste en que es una ley que no se ha desarrollado.

Por último, tanto López como Doménech, aseguran que se puede trabajar y vivir muy feliz en los pueblos. Escucha la entrevista