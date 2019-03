"Si no fuera por los inmigrantes, no se comerían productos del campo"

La temporada pasada, Comisiones Obreras puso 20 denuncias en materia laboral relacionadas con las campañas agrícolas en nuestra provincia, donde cada año hay unos 2.000 migrantes censados trabajando en el campo de 24 nacionalidades diferentes.

Piden que se respete el convenio del campo, se pague el Salario Mínimo Interprofesional y no a destajo, que no haya infracotizaciones, que se cumplan las condiciones de habitabilidad en los asentamientos proporcionados por los ayuntamientos o empresarios, y que se continúen coordinando las campañas con la Subdelegación del Gobierno, Guardia Civil e Inspección de Trabajo, para que no se repitan casos como el del verano pasado en Fuentealbilla, donde 300 trabajadores vivian hacinados en una antigua granja.

A través de la campaña repartirán folletos traducidos, informarán acerca de los pasos a seguir en caso de accidente laboral, y se desplazarán a los asentamientos para informar a los trabajadores, que principalmente, son magrebíes en las campañas del ajo y lechuga; senegaleses en la vendimia, y familias completas las que se desplazan desde el este de Europa.