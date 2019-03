Incertidumbre entre 20.000 interinos tras el rechazo del Supremo a indemnizar

Incertidumbre entre los cerca de 20.000 interinos de las Islas tras la resolución del Supremo que dice que no tienen derecho a indemnización. Directamente afecta a cerca de 4.500 de estos trabajadores pero no aclara el altro tribunal qué pasará con el resto de interinos. Una sentencia que ha adelantado este viernes el periódico Cinco Días lo justifica diciendo que, como ese tipo de contratos tienen ya una duración determinada y el puesto de trabajo en realidad está cubierto. Es por eso que considera que imponer una indemnización no tiene efectos disuarios y, además, no se puede obligar al empresario a convertir ese empleo en indefinido. Añade que no se pueden equiparar ni los derechos ni las obligaciones de un interino con los del resto de contratos.

Esta sentencia parece poner fin a la diferencia de criterios que se abrió después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalara indemnizar a una interina despedidas tras 7 años trabajando en el ministerio de Defensa. Aunque poco después el mismo tribunal europeo corrigió su posicionamiento.

Aquí en las Islas, los sindicatos consideran que la sentencia genera aún más incertidumbre. En la Federación de Servicios Públicos de UGT consideran que todavía quedan más capítulos en este tema. Su responsable, Miguel Ángel Romero, asegura que esta sentencia no hace más que constatar la falta de capacidad de los partidos para regular este tipo de relaciones laborales.

Dice Romero que la sentencia no afecta, de momento, a todos los interinos. Eso sí, asegura que en un futuro podría acabar influyendo a todo el colectivo. Según el responsable de UGT ahora mismo se verían afectados los interinos con contrato laboral como son los miembros de las brigadas municipales como jardineros, fontaneros o electricistas.

En Balears hay 56.000 funcionarios de los que casi 20.000 son interinos. En CCOO, Yolanda Calvo, asegura que buena parte de responsabilidad es también de la administración que ha estado años sin convocar oposiciones.