Marcos Dreyer: "Esperamos poder probarnos al mejor nivel posible"

El Urbia Voley Palma disputará mañana a las 18:00 en Son Moix su último partido de la liga regular contra el RÍo Duero Soria.

El equipo de Marcos Dreyer ha hecho un buen trabajo durante la temporada y ahora podrá disfrutar junto a su afición de un partido sin presiones pero con la mirada puesta en el play-off: "Es un partido sin trascendencia en los puntos pero importante para el nivel competitivo de cara al play-off. Intentaremos recuperar a Carlos Jiménez. Haremos una puesta a punto de cara al play-off y dar el mejor espectáculo a nuestro público".

Un espectáculo del que el entrenador teme respecto a su rival. Los de Soria se han salvado por los pelos de caer en el descenso cuando el año pasado estaban luchando por el playoff. A Dreyer le preocupa que lleguen más relajados y no poder competir al máximo nivel: "Dependerá mucho de como planteen el partido. Gerard Osorio fue su jugador más importante la temporada pasa. Hay alicientes para jugar el partido con más ganas. No sé que equipo van a traer. Hay una relajación que es imposible no contener y esperamos que no suceda porque queremos probarnos al mejor nivel posible".

El entrenador del Urbia quiere que este partido sea un entrenamiento duro para el equipo de cara el play-off y que se juegue como una final: "Nosotros estamos en la parte de arriba y lo vemos como algo normal ahora. Para mi ha sido un año espectacular y no esperaba estar ahí dos semanas antes de disputar el play-off. El partido contra Soria será una final".