Moreno: "Dudo que haya un equipo más ambicioso que nosotros"

El Real Mallorca buscará este domingo en el Arcángel de Córdoba la cuarta victoria consecutiva contra un equipo andaluz que ha estado durante toda la temporada en posición de descenso.

Los andaluces están a nueve puntos de la salvación, pero el entrenador de los baleares, Vicente Moreno, avisa del peligro de su rival: " Están acostumbrados a jugar con la situación con la que está. Cuando uno está en una situación desesperada intenta salir a flote con todas sus fuerzas. Es supervivencia y tienen jugadores muy buenos y experimentados".

Los insulares ocupan la sexta posición, a cuatro puntos del Granada que está en la segundo posición. Para el técnico valenciano, que la afición tenga ambición es positivo: "Eso significa que lo hacemos bien. Dudo que haya alguien más ambicioso que nosotros, que queremos ganar todos los partidos que jugamos".

Vicente Moreno también ha hablado de las ofertas que recibieron en el mercado de invierno Lago Junior y Antonio Raíllo. El costamarfileño aseguró el jueves que recibió una oferta que "multiplicaba por diez" lo que cobra en el Real Mallorca. Moreno es más cauto en este asunto: "Cuando estamos en un sitio es porque queremos estar, pero no tenemos por qué hacer las cosas públicas. No soy de sacar las cosas en público. Mejor hacer las cosas antes que decirlas".

Al entrenador también se le ha cuestionado sobre los minutos que están jugando los menos habituales. El buen momento del equipo está haciendo que otros futbolistas tengan que esperar su oportunidad: "Buscamos rendimiento inmediato. Que un jugador me llegue bien en junio, pues no le puedo dar todos los minutos. Salva Ruíz es un jugador de primera división y lo dejo fuera de convocatoria porque Pervis está como un animal. No pueden jugar todos".

Debido a la eliminación del Reus de la competición, el Real Mallorca descansará la próxima semana. Se descarta que el club prepare un amistoso. "Es un riesgo jugar estos partidos, además estamos bien y no lo necesitamos. No se si es un buen momento para parar pero hay que aceptarlo".