"Querríamos crear una herramienta para que los usuarios sepan las Apps preinstaladas que les monitorizan"

Hace unas semanas un estudio del Instituto IMDEA Networks, con sede en Leganés, y la UC3M alertaba de la presencia de programas y aplicaciones preinstaladas en los móviles Android, que sin saberlo el usuario, monitorizan nuestro comportamiento a través del teléfono y trasladan datos a terceros, datos con los que otros pueden ganar mucho dinero.

Los autores de esta investigación son Narseo Vallina Rodríguez, de IMDEA Networks y el profesor de la Universidad, Juan Tapiador. Un informe que se recogió en un artículo y que difundió la Agencia Española de Protección de Datos. Precisamente, es de tal importancia la conclusión del estudio que la Agencia ha anunciado lo llevará ante los subgrupos de trabajo del Comité Europeo de Protección de Datos de la Unión Europea.

Una noticia que, según reconoce José Antonio Rubio, doctor Ingeniero en Ciberseguridad por la URJC, ha despertado muchas incógnitas, entre ellas cómo se puede evitar esa monitorización indeseada.

En la Ciberguarida, hemos invitado a Narseo Vallina para que nos explique más detalles al respecto y lo que nos cuenta no es muy esperanzador. Y decimos esto porque esas aplicaciones predeterminadas no se pueden desinstalar. Es más recomienda no rootear nuestro móvil, no sólo porque son “bastante inaccesibles para la mayoría de los usuarios”, sino porque “supone abrir vulnerabilidades en el sistema” de nuestro aparato. Por eso apuesta por “exigir como sociedad más transparencia y control sobre estas prácticas”.

Pero por qué esto ocurre con Android. Vallina afirma que “Android se beneficia de un ecosistema que existe de varios fabricantes. Es un sistema operativo de código abierto desarrollado por Google pero disponible para cualquier otro fabricante. Esta característica permite que cada fabricante modifique ese sistema operativo para añadir valor, algo que le diferencie en el mercado”. Y es en ese proceso donde se pueden incorporar servicios de monitorización que “permitan obtener telemetría, es decir, que recojan datos de nuestro comportamiento con el dispositivo”.

El estudio se estructura en diferentes partes: intentar atribuir esas aplicaciones a los desarrolladores o empresas que tengan esos intereses. Intentar ver el ecosistema de servicios de monitorización de usuarios metidos en esas aplicaciones y el por qué están en esos dispositivos, asegura Vallina.

La diferencia, dice, es que al bajarnos una aplicación de Google Play “tienes una lista de permisos que te solicitan”, además de poder mirar la política de privacidad de esa App. En las preinstaladas eso no existe. Te pueden monitorizar sin tu consentimiento.

Narseo Vallina ha reconocido en nuestro programa que, con financiación de por medio, les gustaría llegar a crear una herramienta para que el usuario pudiera saber las aplicaciones que tiene preinstaladas y “qué prácticas, posiblemente abusivas, pueden ejecutar”. Pero para ello hace falta tener recursos económicos y nunca mejor empleados que en proteger la privacidad del ciudadano y acabar con este tipo de prácticas que se realizan con total impunidad.