El Toledo visita Casas Ibáñez con Chato ya en planta

Con el paso de los días las noticias de Fernando Albert, Chato, han ido siendo paulatinamente mejores tras el accidente de tráfico que sufría el pasado viernes en la A-5 y que le hacía ser ingresado de urgencia en la UVI del Hospital Virgen de la Salud de Toledo.

El susto fue importante para sus compañeros ya que, aunque estabilizado desde el principio, estuvo unos días sedado y entubado hasta que mediada la semana se le fue quitando la sedación pasando a planta, tal y como indica su club de manera oficial, este mismo viernes.

"Lo que dijimos, es un toro, nos llena de alegría y emoción [...] no soy médico, no sé si podrá jugar en un tiempo, ojalá pudiera, pero este es un búfalo, este es capaz de ponerse a jugar lo antes posible, por ganas no va a ser" decía este mediodía su entrenador Manu Calleja que avanzaba que en ningún momento se ha sopesado la posibilidad de firmar algún futbolista para compensar esta baja. El técnico cántabro aseguraba que para él la prioridad esta mantener la estabilidad del grupo.

El equipo viajará al feudo del Atlético Ibañés este domingo con las bajas de (además de Chato) German Camacho y el sancionado Machuca. A dos días del partido son duda Pepe Delgado y Cifu.