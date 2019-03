Alejandra Ferrer apuesta por la continuidad en su lista al Consell de Formentera

Gent Per Formentera ha presentado este sábado la lista encabezada por Alejandra Ferrer con la que concurrirán a las próximas elecciones de mayo al Consell de la Pitiusa menor. También repite como candidata al Parlament Silvia Tur que ha ofrecido al PSOE volver a ir coaligados con el mismo acuerdo que en 2015, algo que de momento los socialistas no aceptan porque quieren que se comparta la legislatura, de conseguir el escaño y estar en el Parlament al menos un año y no como hasta ahora que Gent per Formentera copaba todo el periodo.

En cuanto a la lista al Consell, la actual consellera de Turismo, Alejandra Ferrer, ha presentado una candidatura en la que le acompaña parte del gobierno actual del Consell de Formentera. De hecho, de los diez primeros puestos, solo hay dos personas nuevas.. En la lista están los consellers Rafael González, Susana Labrador Vanesa Perellada, Bartomeu Escandell, Daisee Aguilera y también la diputada autonómica Silvia Tur que aparece en el número 10 de la candidatura. Ahora cuenta con nueve consellers.

Ferrer dice que el equipo con el que concurren a las elecciones es un grupo de personas jóvenes y formadas que tienen muy claro el modelo que quieren para la isla.

Gent per Formentera lleva gobernando el Consell de Formentera desde que se creó la institución. Hasta ahora con Jaume Ferrer a la cabeza que en esta ocasión ha decidido dar un paso atrás y abandonar la primera línea de la política.