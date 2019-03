El Mallorca tropieza en Córdoba (3-2)

El Real Mallorca dejó aprovechar una buena oportunidad para mantener la distancia con sus perseguidores por el playoff de ascenso. Los insulares no salieron al encuentro con la misma intensidad de los cordobeses que necesitaban la victoria para intentar salir de la zona de descenso. Ya en el minuto cuatro de juego, el delantero Pivoccari delantaba a los locales en el marcador. Los bermellones no conseguían entrar en contacto con el balón y se veían superados.Sin embargo, en el minuto 17, Pervis Estupiñán puso un centro preciso que Budimir no pudo rematar al fon de la red.

En el minuto 38 Andrés entraba en el área del Real Mallorca y tras un primer amago, recibe el penalti de Leo Suárez de forma clara. Una oportunidad que desaprovecharía Miguel De las Cuevas.

Con el 1-0 se llegaba al descanso con un equipo andaluz mucho mejor que los baleares.

En la segunda parte entraba Aridai por Baba. La entrada del canario iba a ser clave para la llegada del empate en el minuto 60.

Poco iba a durar el empate porque en el minuto 65, Piovaccari de nuevo, adelantó a los locales en el marcador gracias a un remate de cabeza.

Con el 2-1 en el marcador, el Córdoba seguía intentando el tercero y llegó de las botas de De las Cuevas, que con un tremendo zapatazo de empeine total con efecto hacia fuera, imposible para Manolo Reina.

El Mallorca intentaba reaccionar en los últimos minutos y en el minuto 88 llegaría el gol de Abdón Prats. Aridai la puso al área y el balón golpeó en Flaño, chocó en el palo y apareció Abdon Prats para marcar a placer. Pese a que el árbitro dio 6 minutos de descuento el marcador no se movió, pese a que en el 95, Kago Junior remataba al larguero un balón donde incluso, Manolo Reina, subió a rematar.

No consigue entrar en contacto con el balón el Mallorca que se está viendo superado en todas las líneas por un incisivo Córdoba que sabe que se juega la vida.

justo antes del parón que el equipo realizará