El Atlético Baleares se bloquea ante el Ebro

Jornada número 31 en Son Malferit ante el mejor rival de visitante (6 victorias a domicilio), el Ebro, mucho mejor en la segunda vuelta. Manix no pudo contar para este partido con Samuel Shashoua, que el pasado jueves se golpeó el tobillo y se quedó fuera de la convocatoria por precaución. Al recuperar efectivos respecto a la semana pasada en Barcelona, el técnico de Éibar tuvo que hacer dos descartes técnicos: Yelko y Biel Guasp, por decisión técnica.

Con todo, Manix apostó por Carl en portería, Kike (nuevamente capitán), Peris, Vallori y Rubén en defensa, doble pivote para Villapalos y Rovirola (repitió la pareja de la semana pasada ante Espanyol B, quedando Fullana en el banquillo), Canario por la izquierda, Hugo Díaz por la derecha y en punta Nuha (novedad tras su partido con la selección de Gambia) y Marcos de la Espada, en racha.

El partido fue una guerra en cada balón disputado. La primera aproximación fue en el 7’ de partido con un remate de cabeza del capitán Ubay alto, tras un córner. En el 9’, el ATB se aproxima tras un buen balón controlado en la frontal por parte de Canario, que de volea, chuta a las manos de Salva de la Cruz. En el minuto 13 Villapalos abre bien a la espalda para el desmarque de Hugo, en su jugada predilecta y su chut cruzado lo para el meta del conjunto aragonés. En el 19’ nuevamentre Ubay, en esta ocasión remata solo y su cabezazo se marcha fuera.

En el 26’ Gerrit chuta desde su campo intentando sorprender a Carl. Son Malferit enmudeció. Su disparó se marchó fuera por muy poco ante un Carl adelantado. En el 30’ una imprecisión en la defensa hizo que el balón le llegara a Dani Martínez que, de volea, la mandó alto. En el 39’ un remate de Raúl González lo saca casi en boca de gol de forma acrobática Rubén, hoy impecable en defensa en cada duelo. Kike tuvo una gran ocasión en el 43’ de falta directa desde el costado derecho de la frontal. El portero detuvo la ocasión. Con el 0-0 se llegaría al descanso. Pocas ocasiones, poco fútbol y mucha pelea.

En la reanudación el guion fue el mismo. Más corazón que cabeza en ambos equipos. El muro del Ebro siguió funcionando de maravilla. Manix dio entrada a Fullana por Marcos y eso generó algo más de fluidez en el juego. El capitán tuvo una buena oportunidad de falta directa y lo intentó todo. Hugo también se retiró por molestias, dando entrada a Rodri, que se colocó en banda izquierda y tuvo buenos minutos. Hasta disparó a puerta de rosca fuera por poco en el 71’.

Los minutos pasaban y el ATB no llegaba con claridad. Canario hizo una gran jugada personal pero a un metro de la portería su pase de la muerte lo sacó la defensa. También Adri, que sustituyó a Nuha, tuvo la suya en una dejada de cabeza de Vallori, que el canario remató fuera. Poco más, un querer y no poder. Sin goles y un punto más sumado. Villapalos vio la quinta amarilla y no estará ante el Teruel.