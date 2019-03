Vicent Soler todavía confía en que se condone la deuda de la Marina antes de las elecciones

La decisión de la Abogacía del Estado de frenar el compromiso del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, de condonar la deuda de la Marina de Valencia de 370 millones de euros con el ICO sigue en la agenda mediática un día más. Después de que el ejecutivo de Sánchez no aprobara sus presupuestos, quería sacar adelante esta medida por la vía decreto ley, una decisión que ha parado la Abogacía del Estado. Sin embargo, el conseller de Hacienda, el socialista Vicent Soler asegura que va a seguir trabajando para que se condone la deuda antes de las elecciones. Una postura que, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, espera que sea real.

Para Vicent Soler, el problema no está en el fondo sino en la forma, es decir, el problema no es condonar la deuda sino que la abogacía cree que no se puede hacer por Decreto Ley en campaña electoral. Además, recuerda Soler que el problema ha saltado a la agenda informativa gracias a que Sánchez ha pasado de las palabras a los hechos después de 10 años de silencio con respecto a la deuda que está ahogando a la marina. Dice que el ejecutivo lo incluyó en sus presupuestos que rechazaron PP, CIudadanos y los independentistas.

Por su parte, el alcalde de Valencia, Joan Ribó espera y exige que se llegue a buen puerto porque fue un acuerdo que salió del último consejo de la Marina en el que estaban altos representantes del gobierno así como abogados del estado que, dice, no pusieron pegas. Dice Ribó que sería feliz de que el gobierno cumpliera sus compromisos con Valencia y que si no lo hace sería otro ejemplo más de los incumplimientos de los gobiernos centrales con nuestra ciudad.