Vigo expulsa a los franceses...un año más

Un año más se ha repetido la historia, la de la expulsión de los franceses de la villa de Vigo en 1809. Una representación, a cargo de los vecinos del Casco Vello, que en este 2019 ha cumplido 25 años, peleando ahora por convertirse en Fiesta de Interés Turístico Nacional. Como era de esperar, miles de personas han abarrotado la zona histórica de la ciudad para ver in situ la puesta en escena de la expulsión de las tropas napoleónicas, para recuperar su villa frente al invasor. Un hecho histórico, representado por más de 200 actores aficionados, que le valió a Vigo el título de ciudad por orden real. No en vano Vigo fue el primer lugar de España y Europa reconquistado a los franceses. Una Reconquista que se ha podido seguir en streaming a través de una pantalla giganten Porta do Sol, así como en directoa a través de las pantallas de Televigo. El otro gran protagonista de la tarde, a mayores también del buen tiempo, el choripán.

