"La peatonalización del centro sólo será positiva con alternativas de accesibilidad"

Superado el primer trimestre de 2019, hemos querido hacer balance del primer cuarto del año transcurrido con la presidenta de la Asocación de Comerciantes del Centro de Jerez, ACOJE, Nela García Jarillo, quien nos ha adelantado que en los meses más discretos del ejercicio, tan dado al cierre de comercios, éstos se equlibra con las nuevas aperturas, lo cuál es un dato esperanzador.

En cuanto a las aperturas que ya se han hecho efectivas y las pendientes hay de todo: comercio tradicional y familiar y por parte de grandes cadenas. Con respecto a estas últimas, está pendiente que el antiguo edificio de Rianal se convierta en sede de un centro dedicado a la salud y al deporte.

Al respecto, García Jarillo recuerda que "el pequeño comerciante quiere empezar cuanto antes su actividad para empezar a recuperar la inversión realizada". En este punto, lanza un mensaje a los técnicos municipales: "porque muchas veces no saben lo importante que es agilizar los trámites y que la documentación no vaya de mesa en mesa. Deberían tener muy claros los criterios desde el primer monento. No es normal que de un año a otro haya actividades que requieren un papel nuevo siempre".

La percepción es que el centro se va recuperando de unos años para olvidar, sobre todo en el sector hostelero. Al respecto, desde ACOJE señalan que "el centro siempre tiene sus atractivos, pero la economía local es la que es y la alegría en el consumo no es la misma que hace años".

Con respecto al tan necesario cambio de mentalidad del comerciante tradicional con respecto a los días de apertura y los horarios, Nela García asegura que "lentamente se nota, sobre todo en las campañas fuerte, pero los autónomos tenemos también derecho a la conciliación laboral y familiar".

Por lo demás, se acaba de renovar convenios con los parkings del Arenal, Madre de Dios y la plaza del Caballo para la tarifa plana de los fines de semana, y en Semana Santa se volverá a poner en marcha la propuesta de la bolsa de aparcamiento vigilado en la zona del botellódromo con autobuses lanzadoras hasta el centro.

Para el resto del año, piden mayor frecuencias en el paso "y que una persona no tenga que esperar hasta una hora entre un autobús y el siguiente".

Desde Acoje surgió hace cuatro años la petición de semipeatonalizar la Angustias. Preguntada por la necesidad de llevarlo a otras zonas, Nela García reconoce que "para peatonalizar debemos tener alternativas de accesibilidad que no nos perjudique, sólo así sería positiva".

Por último, la asociación presentará la próxima semana para los 27 futuros concejales de la corporación un boceto con peticiones para los próximos años.

Este lunes ha pasado por los micrófonos del Hoy por Hoy de Radio Jerez.