La izquierda balear promete reeditar el pacto si la aritmética lo favorece

Como una suerte de coalición preelectoral para gobernar. Los partidos de la izquierda balear se presentan a las próximas elecciones autonómicas con el objetivo de repetir un gobierno de pacto en lo que les permitiría cumplir con un reto histórico. Los portavoces de PSIB, Podem, Més per Mallorca, Més per Menorca y Gent per Formentera pretenden lograr la mayoría suficiente para reeditar un gobierno progresista como el que han formado en los últimos cuatro años y que les ha permitido sacar adelante 69 leyes y 12 decretos ley.

Para la portavoz del PSOE, Pilar Costa, las posibilidades de gobierno se dividen entre izquierda y derecha. Todos tienen claro que un gobierno de un solo partido con mayoría absoluta es ahora mismo una quimera. El tablero electoral con toda probabilidad dará la bienvenida a nuevos jugadores y las formaciones que suscribieron los 'Acuerdos por el Cambio' tienen claro que tendrán que volver a entenderse para poder gobernar. Alberto Jarabo, portavoz de Podem, cree que el acuerdo progresista en las islas manda un mensaje político al resto de España.

No tienen miedo de que el ciudadano pueda confundirse a la hora de elegir para dar su voto. Todos están convencidos de que el votante sabe distinguir el discurso de cada partido y apreciar las diferencias entre las distintas agrupaciones de izquierda. Fina Santiago de Més per Mallorca.

¿Y qué pasa si no hay mayoría para una coalición de izquierdas? Todos cierran la puerta a un acuerdo con Ciudadanos, con quienes no pactarían "ni hartos de vino" en palabras de Santiago. Suscribe su postura Pilar Costa, que insiste en que el compromiso es una voluntad clara de reeditar los compromisos alcanzados hace cuatro años.

Puerta cerrada con llave a Ciudadanos, pero sin el pestillo echado para el PI. Los partidos de izquierda creen que la formación de Jaume Font es diferente y no es el mismo caso de Ciudadanos. Los partidos piden a PP y Ciudadanos que sean claros y honestos y expliquen a la Ciudadanía si están dispuestos a pactar con Vox en caso de que la formación de ultraderecha obtenga representación en el Parlament balear.