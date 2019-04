Font sobre el apoyo del PI: "No queremos gobernar con Podem, así de claro"

Mientras los partidos del pacto abren la puerta al PI, el partido de Jaume Font empuja la puerta para cerrarla. No habla de acuerdos con PSOE o Més, pero tiene claro que no gobernará con Podem. Se lo decía Jaume Font a Alberto Jarabo durante la tertulia de Hoy por Hoy Mallorca: "Nosotros no queremos gobernar con Podem, así de claro".

El líder de la formación regionalista cree que a los partidos de izquierda les fallan las cuentas. Están debilitados, dice Font, porque aún antes de las elecciones ya están pensando en invitarles a formar parte de un hipotético acuerdo. "Lo que veo es que los componentes del pacto dan por fracasada su reedición, porque ven que no les bastará y están dispuestos a hacer entrar al PI".

Y mientras, Ciudadanos critica la postura de la izquierda de no dar opciones a su formación. Para su portavoz, Xavier Pericay, si el pacto fuera transversal estarían de acuerdo con entrar. Sin embargo, dice, siempre se les ha excluido de los acuerdos. "Si fuera un pacto más amplio, más transversal, claro que podríamos estar dentro pero nunca se nos ha ofrecido esto, en toda la legislatura. Al revés, se nos ha excluido" ha señalado.

En el PP la diputada Nuria Riera no ve peor escenario que un nuevo Pacto de izquierdas. El que ha gobernado los últimos cuatro años, dice, ha sido "el peor y más perjudicial" de la historia de Balears.