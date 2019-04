"Me dificultas la vida en un cien por cien"

En Pamplona hay 4.000 tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, Silvia Lorea es una de esas personas. “Entorpece la vida de una persona con discapacidad al cien por ciento. Tienes que estar calculando tus tiempos muchos más amplios para poder llegar. Desde aquí reivindicamos que la gente empatice con esta enfermedad o con todas las discapacidades”, asegura Silvia Lorea, afectada con la enfermedad esclerosis múltiple.

Situación con la que conviven día a día. Por ello CONCEMFE ha lanzado una campaña bajo el lema "No es una zona vip, es una necesidad". La campaña contempla la colocación de 40 plazas reservadas de unos vinilos de más de un metro de diámetro con forma de viñeta de cómic que dan la palabra al beneficiario de la plaza, además colocarán 2.000 tarjetones en los vehículos estacionados en las plazas reservadas con testimonios de personas afectadas. “Para aquellos que tengan tarjeta que sean conscientes de que tienen que hacer un buen uso y evitar un uso fraudulento por parte de los familiares. Para quien no tenga tarjeta que sean conscientes de que no pueden usar la plaza y que hay una sanción de 200 euros. Por desgracia parece que solamente aprendemos si nos tocan el bolsillo”, asegura Manuel Arellano, presidente de COCEMFE Navarra.

El año pasado hubo 383 denuncias por mala utilización de las zonas de parking de personas con discapacidad y se retiraron 126 tarjetas por mal uso.