Antonio Morales: "sigo en Coalición Canaria pero no descarto nada"

El Consejero de Agricultura de Coalición Canaria ha dicho: "no voy en listas con Coalición Canaria pero no descarto nada", en referencia a su desaparición de las listas nacionalistas en las próximas elecciones. "Igual no querían contar conmigo", explica Morales, pero al mismo tiempo asegura que fue él quien decidió dar un paso a un lado para que otras personas pudieras estar en esa lista.

"Coalición Canaria es el mejor proyecto, porque tiene obediencia canaria, obediencia insular", explica, sin embargo, no descarta embarcarse en otro proyecto político más adelante, "no se lo que va a pasar mañana", ha explicado. "Me autodescarté desde septiembre cuando me preguntó el Presidente del Cabildo, yo entendía que había que darle oportundiad a otra gente, nunca lo he sido ni voy a ser un problema para el partido", ha dicho Morales.

"Siempre te llevas decepciones en la política como en la vida, hay cosas que por mucho que te expliquen no las vas a entender. Pero me quedo con lo positivo, he aportado, he hecho lo que he podido, he hecho lo que he creído pero lo más importante es que he hecho amistades en la política", ha explicado Antonio Morales.

Además, el Consejero de Agricultura se ha referido a otros asuntos de actualidad relacionados con la agricultura, como la situación de los bancales, "creemos que para mantener este patrimonio se tienen que unir fuerzas, sobre todo desde patrimonio", ha dicho. Además, ha destacado la importancia de la celebración de la próxima Feria del Queso y la Cabra en Playa Blanca de la mano de Saborea Lanzarote.