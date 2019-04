Ibón Areso: "Una ciudad agradable para vivir genera empleo"

El arquitecto urbanista y ex alcalde de Bilbao Ibón Areso ha asegurado que las ciudades más ricas no son las que más renta tienen, "son las que tiene la gente mejor preparada", ya que "el mundo que viene es el del saber" y por eso se debe apostar por la cultura y el conocimiento.

Areso, que participó en el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad y que está considerado el 'padre' del Bilbao del siglo XXI, ha destacado que el reto del futuro de las grandes urbes "es pasar de la ciudad amable a la ciudad inteligente", lo que supone crear oportunidades de transformación.

El arquitecto y urbanista ha hecho estas reflexiones durante su intervención en la segunda edición de ‘Besaya Futura’, el foro que la Cadena SER ha puesto en marcha en Torrelavega. Ha pronunciado la conferencia ‘La transformación estratégica de Bilbao: de la ciudad industrial a la ciudad post industrial’ y posteriormente ha mantenido un coloquio con los asistentes.

El ex alcalde de Bilbao ha establecido ciertas similitudes entre Bilbao y Torrelavega a lo largo de su intervención.

Ha defendido que la ciudad que quiera crear empleo en pleno siglo XXI debe ser, ante todo, un “sitio agradable donde vivir”, ya que “el deterioro medioambiental es el principal motivo de la pérdida de competitividad” ante la posible implantación de nuevas empresas del sector servicios y de la tecnología.

Areso ha animado a “cambiar el chasis físico” de la ciudad, ya que la sostenibilidad y el medio ambiente “son hoy condiciones imprescindibles para conseguir empleo”.

Ha resaltado la necesidad de cambiar el concepto de ciudad industrial, caso de Bilbao o de Torrelavega, por otra más amable con el medio ambiente con el objetivo de ser más atractiva, por ejemplo, mediante la restauración de los frente de agua, como es el caso del río Besaya, como elemento dinamizador de la ciudad.

Apuesta, además, por diversificar la actividad productiva de la ciudad. En este sentido, el urbanista asegura que “la nueva industria seguirá creando riqueza en el futuro, pero no creará empleo masivo como la anterior”. Por eso una ciudad como Torrelavega “no debe renunciar a crear riqueza a través de la industria, pero debe generar empleo a través del sector servicios”.

Areso ha glosado durante su intervención las actuaciones que se llevaron a cabo en Bilbao y ha destacado la importancia que para Torrelavega podría tener invertir en la transformación tecnológica de la ciudad y en impulsar la cultura como elementos estratégicos de cara al futuro.

Desde el punto de vista urbanístico, el arquitecto defiende que la prioridad debe ser recuperar zonas degradadas, por encima de la calificación de nuevos suelos. “Hay que centrarse en zonas desastre” del interior de las ciudades, asegura, para convertir lo que denomina como “zonas problema” en “zonas de oportunidad”.

Sobre el aprovechamiento urbanístico del suelo liberado con la cobertura de las vías de FEVE-RENFE a su paso por Torrelavega, el ex alcalde de Bilbao ha animado a no renunciar, “a no tener empacho”, ha dicho, en edificar viviendas en parte de esos terrenos liberados. En su opinión, un plan “maravilloso” en el que todo son parques y equipamientos públicos “sin viviendas” se puede quedar en plano por falta de financiación.

Para terminar su intervención en la segunda edición de ‘Besaya Futura’, Ibón Areso ha hecho un llamamiento al conjunto de la clase política presente en el acto. “Se necesita liderazgo para desarrollar los proyectos” que Torrelavega necesita.

Liderazgo capaz de superar las críticas, como tuvo que hacer el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Bilbao del que Areso formó parte cuando la mayor parte de los vecinos (hasta el 95 % según encuestas de la época) rechazaban la construcción del Museo Guggenheim.

