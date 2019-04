El ayuntamiento trabaja para intentar frenar los daños por los temporales en el Rinconcillo

Los temporales que hemos sufrido durante la pasada semana han hecho estragos en la playa del Rinconcillo. No hay más que echar un vistazo al excelente reportaje gráfico que publicaba el fotógrafo algecireño, Daniel Gil, para entender que lo que ocurría era un auténtico desastre. Muros caídos, tuberías al descubierto, casas inundadas por el agtua.

Ahora es momento de reflexionar, porque alguien decía esta mañana que "esto ya ocurrió el año pasado", y en efecto así fue, ocurrió, pero no con tanta virulencia. Porque cada día, esa playa, pierde más arena y por tanto las casas, que ya estaban próximas al mar, se encuentran aún más cerca con el peligro que ello supone.

El alcalde de Algeciras, Joasé Ignacio landaluce, participa en Hoy por Hoy Campo de Gibraltar y anuncia proyectos para solucionar los problemas de El Rinconcillo. / Alvaro Gallardo

Nos hemos acercado hasta la playa de El Rinconcillo y hemos conocido la valoración del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que nos ha adelantado que "llevo un año trabajando en un proyecto presentado a la UE, proyectos en los que se actúa de una forma integral". Uno de estos proyectos, que se realizará junto a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y que se ha presentado en foros de la UE también, "consiste en una actuación que evita la fuerza del oleaje mediante diques colocados bajo el agua". Además el alcalde pretende conseguir recrecer unos cincuenta metros de arena en la playa desde el Palmone al Botavara. Landaluce ha aludido a las corrientes y a las obras de relleno que desde hace años se vienen produciendo en el puerto. Indicando además que, para solucionar este problema, se debe contar con todos los actores, no solo el ayuntamiento, Diputación de Cádiz, Junta de Andalucía, Gobierno Central y Puerto de Algeciras.

Por su parte, los vecinos que han pasado por los micrófonos de Radio Algeciras desde la misma playa han comentado que durante estos días de temporal han pasado miedo. "Cuando rompía la mar pasaba por encima del techo. Por año va subiendo la mar y se lo está comiendo todo", contaba una de las vecinas afectadas, que reconocía que si pudiese se iría de allí.

Por su parte otra de las vecinas, Rocío Oña, agradecía al alcalde los proyectos de los que hablaba pero rogaba que no se prolongasen demasiado en el tiempo, "mis padres son mayores, tengo tres hijos pequeños y tenemos mucho miedo. Si a mi me facilitasen un alquiler social al que pudiera hacer frente me iba de aquí. Tengo muchísimo miedo" y espera que no se tarde mucho en ejecutar los proyectos que puedan solucionar este grave problema.