Ekologistak Martxan: "Lakua apuesta por el gas natural, que de renovable no tiene nada"

En el marco de la celebración del Congreso sobre energía eólica Wind Europe, que tiene lugar estos días en el BEC de Barakaldo, la consejera de desarrollo económico, Arantxa Tapia, pedía que la energía salga del debate político para que Euskadi pueda generar más energías renovables.

Andrés Illana, de 'Ekolosgistak Martxan', critica en La Ventana Euskadi la contradicción del Gobierno vasco, ya que "sigue apostando por el gas natural, y eso de renovable no tiene nada". "Hace falta voluntad política" para alcanzar el objetivo de que el 25% de la energía de Euskadi sea renovable, ya que actualmente solo representa el 7%.

Sin embargo, sostiene Illana, "habrá que buscar el sistema para construir los parques eólicos. Poner más molinos para que estén parados no tiene sentido", afirma. "Y no es por falta de viento; a mí me gustaría que me explicasen por qué están parados".

Un debate complejo pero fundamental que deberá abordarse más pronto que tarde para avanzar hacia el futuro.