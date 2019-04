"Sevilla es la madre maestra y Huelva y Jerez sus hijas predilectas"

Radio Huelva ha celebrado un nuevo Encuentro SER con la Semana Santa como protagonista. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva ha sido el escenario cofrade donde dos presidentes de Consejos de Hermandades, un capataz y un artista cofrade ha dialogado sobre el presente y los retos de futuro de la Semana de Pasión. Han intervenido Antonio González presidente del Consejo de Hermandades y Cofradias de la Semana Santa de Huelva, Dionisio Diaz presidente de la Unión de Hermandades y Cofradias de Jerez de la Frontera (Cádiz), el prestigioso diseñador de enseres cofrades Javier Sánchez de los Reyes y Javier Prieto, Capataz onubense que saca varios pasos de la Semana Santa hispalense. Un Encuentro SER moderado por el periodista de la Cadena SER Andalucía y presentador del programa "Cruz de Guía" Paco García.

El Encuentro SER Cofrade ha comenzado poniendo en valor la inmensa riqueza que supone la Semana Santa desde el punto de vista patrimonial y desde el prisma, también, de la diversidad. No es igual ni se celebra del mismo modo la Semana Santa en España que en Filipinas. Incluso dentro de las regiones españolas es fácil ver cómo las tradiciones y costumbres que giran alrededor de la Semana Grande varían y en algunos lugares de forma notoria. Sin embargo en el conjunto andaluz se ven muchas similitudes. Hay rasgos diferenciadores, pero como ha dicho Antonio González el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva "Sevilla es la madre maestra, y tiene dos hijas predilectas huelva y Jerez de la Frontera".

Para Antonio González la Semana Santa de Huelva es "única, maravillosa, magnífica, cómoda y muy atractiva". Para Dionisio Díaz el presidente de la Unión de Hermandades y Cofradías de Jerez, la Semana dePasión jerezana es "casi una Sevilla chica". Explica que hasta el año 1981 Jerez pertenecía a la Archidiócesis de Sevilla. Sin embargo, recalca que la suya es como la de Huelva, una Semana de Pasión muy asequible y cómoda de ver y disfrutar.

Tanto en Huelva como en Jerez no suelen darse problemas importantes. No ocurre igual en Sevilla donde el Martes Santo singue enquistado con el delicado tema de los horarios de salida y recogida de las hermandades. En cualquier caso, los hermanos mayores están para defender a sus cofradias y los presidentes de los Consejos o Uniones para entablar diálogos y dar soluciones a las vicisitudes que puedan surgir. No es tarea fácil, en la Semana Santa sevillana salen en procesión más de 60 hermandades. En la Semana Grande de Jerez de la Frontera alrededor de unas 40 cofradías y en la Semana de Pasión de Huelva son un total de 25 hermandades. A este respecto, Antonio González el presidente del Consejo de Huelva se ha mostrado abierto a la posible incorporación de nuevas hermandades siempre y cuando estén constituidas como tal. En el Encuento SER hemos sido testigos de la impliación de los jóvenes en el mundo cofrade. De hecho gran parte del público asistente eran jóvenes vinculados a distitas cofradñias onubenses.

El capataz onubense afincado en Aracena Javier Prieto ha recordado sus comienzos en la Semana Santa de Moguer. Ha contado que duarnte el tiempo de Cuaresma llega a realizar unos 5.000 km acudiendo a los numeros actos que tiene en Sevilla donde actualmente saca varios pasos durante la Semana Santa. Señala que en el mundo cofrade sevillano se le conoce como "Javier el de Huelva".

También el prestigioso diseñador de enseres cofrades Javier de los Reyes ha reconocido que no sólo ha trabajado para hermandades de toda Andalucía sino también en otras cofradias de lugares como Elche o Alicante. Es un artista y cofrade que ha tocado todos los estilos y cuyos referentes son muchos. Todos sus trabajos lleva su sello propio y personal. Este año está muy entusiasmado con el paso del Cristo de la Vera Cruz de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) porque es un estreno completo. De ahí la espectación que guarda para este próximo Jueves Santo en la localidad sevillana.

En suma, el nuevo Encuentro SER Cofrade que ha estado moderado y mantenido por Paco García director del programa "Cruz de Guía" ha sido muy entretenido, enriquecedor y participativo porque el público asistente ha intervenido también con cuestiones y preguntas muy interesantes como la formación de los Jovenes cofrades. A este respecto, Antonio González ha dicho que anualmente hay encuentros de jóvenes a los que acuden unos 1.400 chicos y chicas cofrades de todo el país y que espera encontrarse este año con muchos de Huelva. Ha avanzado que se celebra entre los meses de octubre y noviembre y que este año será en la provincia de Valencia.

El acto ha terminado con la intervención del alcalde de la ciudad de Huelva Gabriel Cruz. Una persona muy cofrade vinculada a la Hermandad de Los Estudiantes e incluso uno de los pocos alcaldes que se meten debajo del paso como costalero. El primer edil ha agradecido a la Cadena SER y los invitados la deferencia de tener a Huelva como escenario de un importante encuentro cofrade andaluz.

El Encuentro SER Cofrade ha sido amenizado con un Padre Nuestro por seguirilla en la voz de la cantaora onubense Johanna Gomez de la Escuela de Cante del prestigioso cantaor de Huelva ganador de la Lámpara Minera de La Unión, Jeromo Segura.