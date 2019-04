El acusado de matar a un joven en Ibiza la Navidad de 2017 lo niega y dice que nunca se cruzó con la víctima

El joven acusado de matar a otro en Ibiza la Navidad de 2017 ha negado este martes el homicidio y ha sostenido que aquella noche nunca se cruzó con la víctima, quien murió de un golpe en la cabeza, y ha negado que le robara el teléfono móvil.

El acusado ha indicado que la Nochebuena cenó en casa de su novia, de la que sigue siendo pareja, y después salieron al aparcamiento de unos grandes almacenes, donde estuvieron bebiendo, fumando marihuana y tomando varios tipos de drogas.

El joven ha declarado que no recuerda ninguna pelea aquella noche ni que se encontrara "con nadie", y preguntado por si llamó "carapolla" a la víctima, ha contestado que ésa no es su manera de hablar y que nunca le había visto.

Igualmente, ha negado que entregara un móvil -el que fue sustraído a la víctima- a un conocido, sino que otra persona se lo entregó pero él "no sabía de dónde venía".

Además, ha declarado que está "interesado en saber qué pasó" porque le están "culpando". A preguntas de su abogada, ha dicho que voluntariamente se sometió a pruebas de ADN y que para ello le tomaron muestras de pelo, saliva y sangre. Igualmente, ha señalado que era consumidor de droga y que desde hace cuatro meses no consume gracias a la asistencia de la psicóloga de la prisión.

SU ACOMPAÑANTE DICE QUE HUBO UNA AGRESIÓN

El Jurado también juzgará a otro joven, acompañante del primero, acusado por Fiscalía de agredir a la víctima sin causarle lesiones. Este coacusado ha narrado un episodio en el que se cruzaron con un joven con el que su compañero discutió, pero sitúa los hechos en la noche siguiente y sostiene que no se trataba de la víctima sino de otra persona a la que conocía como 'el kaiser'. El fiscal le ha exhibido unas imágenes de una cámara de seguridad de una sucursal, en las que aparece la víctima, y el acusado ha insistido en que no era él sino otra persona "morena" y "latina".

El coacusado ha contado que iban bebiendo por la calle y su compañero, que llevaba una botella de ron brugal medio llena en la mano, llamó 'carapolla' al otro joven por la calle. Al temer que fueran a agredirse, les separó. Ha subrayado que al hacerlo, no sabe si le tocó la cara, pero que "no quería pegarle". Según su versión, después de esto se apartó y cuando estaba de espaldas oyó un golpe.

Seguidamente vio al joven en el suelo y a su amigo con la botella de cristal en la mano. Ha confirmado que el móvil del agredido se había caído al suelo con el golpe y que su amigo se lo llevó, y ha asegurado que lo único que comentaron al respecto fue que hubiera sido "mejor" que le diera con el "puño". Estos hechos los presenciaron también las novias de los dos acusados, en aquel momento menores de edad. Según el segundo acusado, nadie intentó socorrer al chico, ya que le vieron levantarse e irse.

Los dos acusados han negado formar parte de una banda criminal llamada 'los guasones', si bien han indicado que les han llamado así por sus referencias a un músico de trap y reggaeton.

EL FISCAL: "ESTA FAMILIA YA JAMÁS PODRÁ CELEBRAR LA NAVIDAD"

Durante las intervenciones iniciales, el fiscal encargado del caso ha mantenido que los acusados se encontraron con la víctima, un joven de 23 años, y se inició "una trifulca" en la que el principal acusado propinó un "botellazo" en la cabeza de la víctima y le dejó semiinconsciente, lo que "aprovechó para robarle". El fiscal ha detallado que los acusados se fueron, "dejando allí tendido en el suelo" al joven, "hasta una casa 'okupa' donde apagaron ese teléfono", según los posicionamientos del terminal.

El joven consiguió llegar hasta el domicilio de sus padres, sobre las 6.00 horas. Una vez allí, se limpió la sangre de la cara en el baño y se metió en uno de los dormitorios para descansar. Su madre lo encontró muerto sobre las 12.30 horas cuando fue a despertarle.

"Se pueden imaginar como se sienten", ha dicho el fiscal al jurado, incidiendo en que la familia estaba "tranquilamente celebrando el día de Navidad" pero "la mañana del 25 tuvo un fatal desenlace para sus vidas". "Esta familia ya jamás podrá celebrar la Navidad", ha denunciado. El fiscal ha terminado pidiendo al jurado que actúe "en base a la lógica y al sentido común".

El acusado por el homicidio tiene antecedentes por tráfico de drogas y ha estado en prisión provisional desde el 16 de febrero de 2018. El fiscal también le imputa un delito de robo con violencia empleando un instrumento peligroso, y le pide 18 años de cárcel e indemnizaciones de 250.000 euros para los familiares y la pareja sentimental de la víctima. Para el otro acusado pide una multa.

LA FAMILIA DE LA VÍCTIMA ACUSA A AMBOS DE ASESINATO

A diferencia del fiscal, que atribuye diferente grado de responsabilidad en los hechos a los dos jóvenes, la abogada de la familia de la víctima acusa a ambos de asesinato. La letrada ha rechazado que hubiera "ninguna trifulca" sino que fue un "acto totalmente gratuito sin ninguna acción de la víctima".

La abogada ha advertido de que la única versión que tienen "es la de los propios acusados" porque a la víctima "nadie les ha escuchado". Además, ha hecho hincapié en que los padres se sintieron "estafados" cuando el segundo acusado quedó temporalmente en libertad. "Han matado a su hijo, lo han dejado en el suelo tirado", ha protestado la abogada, que ha mantenido que los acusados son de una banda "que se dedica a robar" y "son peligrosos".

Por su parte, la defensa del acusado por el homicidio ha dicho que el expediente le ha generado "dudas" y que cree que faltan "pruebas". También ha manifestado no entender por qué se acusa a su cliente y no al otro acusado de homicidio. "La única prueba en la que se basan es en el testimonio de la única persona que se libra de todo. ¿Por qué no se le acusa de encubrimiento?", se ha preguntado.

Finalmente, la abogada del acompañante ha negado que su defendido participara en el homicidio y ha argumentado que si la víctima se hubiera cruzado solamente con su cliente "no hubiera pasado nada". Según la letrada, su cliente "ni pinchó ni cortó" y lo único que hizo fue "acompañar a su colega" e "intentar defenderle" y "eso no es constitutivo de asesinato". También se ha preguntado por qué se le investiga a él y no a las novias de los acusados y ha recalcado que la única versión de los hechos con las que cuenta la causa es la del joven, que "declaró en todo momento" porque tiene "interés en que se sepa la verdad".

LA FAMILIA INCREPA A LOS ACUSADOS

Al terminar la primera sesión del juicio, cuando los funcionarios de la Policía Nacional se llevaban a los acusados de vuelta a prisión en un furgón, los familiares de la víctima han increpado a los acusados deseando que "se pudran en la cárcel".

Por otra parte, al comenzar el juicio la abogada de la familia ha pedido introducir como prueba un informe médico sobre el estado psicológico de la pareja de la víctima -con la que mantenía una relación desde hacía seis años-, actualmente en tratamiento psiquiátrico. La prueba ha sido admitida.