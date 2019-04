Ecologistas piden una Ley de Pesca con multas más severas en la Comunidad

Las multas por la pesca ilegal en la comunidad se imponen casi en pesetas. Lo denuncian diferentes asociaciones ecologistas de la Comunidad de Madrid: la tipificación de las infracciones por la pesca fluvial ilícita y sus respectivas sanciones no tiene una normativa específica en el reglamento autonómico, por lo que la Comunidad, a la hora de sancionar, utiliza el tronco legislativo de la ley de pesca franquista de 1942 y la Ley de Patrimonio Natural de 2007, de carácter estatal.

La Comunidad de Madrid es una de las pocas regiones que no tiene una ley autonómica específica que regule la pesca fluvial, a pesar de que cuenta con más de 45.000 licencias de pescadores. Ante la ausencia de una ley específica, la Comunidad se acoge a un marco normativo estatal, la Ley de Patrimonio Natural de 2007 y la ley de pesca franquista de 1942. Además, cada año elabora órdenes donde se establecen las zonas donde se puede pescar y donde no.

El problema, según las asociaciones ecologistas que han elaborado un documento con 147 medidas en materia medioambiental que han enviado a los partidos políticos madrileños, es que la Ley de Patrimonio Natural es una ley general y marco que nace para que las Comunidades la desarrollen y no recoge todas las especificidades de las infracciones; también que la ley de 1942 sanciona en pesetas y su conversión es anacrónica, y por último; que las órdenes que la Consejería de Medioambiente elabora anualmente no tipifica ni las infracciones ni las sanciones. El resultado, según las asociaciones ecologistas, es que ante la ausencia de una ley regional de pesca fluvial, la Comunidad utiliza otras leyes donde se tipifican delitos contra el medio ambiente para perseguir la pesca lícita, pero que no recoje todas las especificidades de la pesca y recoge multas que son inferiores a las que establecen otras comunidades a través de sus leyes de pesca.

Antonio Martínez, es portavoz de la asociación JARAMA VIVO, uno de los colectivos que, junto a Ecologistas en Acción; JARMA o JARAMA EL SOTO, han elaborado el documento con medidas ecologistas. Sobre las consecuencias de la inexistencia de una Ley de Pesca, una de las prioridades del documento, explica: "se trata de un gran desfase que tenemos en la Comunidad de Madrid, donde seguimos aplicando la ley de pesca de 1942 y el reglamento de pesca del 1943. Aquí se recogen las cuantías de las sanciones que, aunque están relativamente actualizadas a través de la Ley de Biodiversidad de 2007, siguen siendo unas sanciones ridículas porque parten de la base de las multas en pesetas de aquellos años. El hecho de que no exista una ley autonómica hace que las infracciones y las multas no estén actualizadas. Tenemos un gran agujero negro legislativo en esta materia". Aunque matiza, "no se están aplicando literalmente el cuadro de sanciones de los años 40, porque desde la Ley de Patrimonio Natural de 2007 existe ya un catálogo de sanciones de ámbito nacional. Pero se trata de una ley marco donde deben referenciarse las legislaciones autonómicas desarrollando una ley propia. Como en la Comunidad de Madrid no existe esa ley, lo que hace la Consejería de Medioambiente cuando se presenta una denuncia por, haber capturado más ejemplares de lo que permite el cupo o peces con tamaños por debajo de lo autorizado, es adaptar las sanciones del año 1942 a la normativa de la ley de Patrimonio Natural, por lo que no se cobran cinco pesetas de la época, pero tampoco se cobra las cuantías que corresponden a la gravedad del daño porque no tenemos una ley de pesca actualizada donde se especifiquen todos los delitos".

La ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad 42/2007 es insuficiente, explica Antonio, "porque aquí se recogen infracciones leves, graves y muy graves. Son genéricas, entonces cuando se aplica la denuncia que ha hecho el agente forestal, el servicio administrativo elige la infracción. Obviamente no cobran en pesetas, pero la cuantía nunca se ajusta a la infracción real. El motivo es que la ley recoge infracciones genéricas y nunca las especificidades de la infracción, por lo que en Madrid cuesta más barata la pesca ilícita que en otras comunidades. Aquí las multas rondan los cincuenta euros, mientras que en comunidades limítrofes con una realidad medioambiental similar, la multa alcanza el triple.

La Consejería de Medioambiente defiende que como muchos ilícitos tipificados en la Ley de Pesca de 1942, están tipificados también en otras leyes sectoriales, como las de Espacios Naturales, la de Biodiversidad o la de Protección de Fauna, cualquier comportamiento de captura o daños de la fauna o flora se pueden sancionar a través de otras leyes. Y en cualquier caso consideran que las sanciones no son bajas.

"En materia medioambiental estamos como hace 20 años"

La ley de Pesca es una de las exigencias de los ecologistas, que consideran que Madrid está a la cola en gestión medioambiental y con legislaciones obsoletas.En el texto, elaborado por varios colectivos ecologistas, como Ecologistas en Acció, Jarama Vivo, Jarma el solo, o ARBA. han trazado 147 propuestas después de una legislatura que describen como "decepcionante" en materia medioambiental. María Ángeles Nieto, coordinadora de Ecologistas en Acción en la Comunidad considera que "se han producido retrocesos en materia ambiental y seguimos como hace veinte años". Las medidas más importantes que exigen: una nueva ley del suelo centrada en el respeto al medioambiente, una ley de cambio climático que garantice una reduccion del 7 por ciento de la emision de gases invernaderos en la Comunidad, o una revisión del catálogo de especies protegidas, que no se actualiza dede 1992 y que incluye especies que ya no están en peligro de extinción como la cigueña blanca, y no incorpora especies que si lo están, como el lobo ibérico.