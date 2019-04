El parricida de Torrenueva asegura que no quería matar a su padre y que fue accidental

El parricida de Torrenueva ha asegurado que no quería matar a su padre, que fue accidental y se ha mostrado arrepentido ante el jurado popular que tendrá que decidir si el atropello se trató de asesinato o de imprudencia temeraria con resultado de muerte.

Cecilio, el vecino de Torrenueva, de 32 años, está acusado por la fiscalía de asesinato y pide 20 años por atropellar a su padre, mientras que su abogado y la acusación particular coinciden en que fue una imprudencia temeraria y solicitan un año de prisión por unos hechos que ocurrieron en marzo de 2017.

Ambos coincidieron en el Pub Yess de Torrenueva. Según ha contado, el padre le insultó y tras el encontronazo salió a la puerta del bar para tranquilizarse y se marchó a su casa. Cuando se disponía a aparcar fue cuando le atropelló, pero sin percatarse de que era su padre. "Yo vi un bulto que se me echó encima del coche, yo no vi a mi padre, con la mala suerte de que fue él", ha dicho, aunque matizaba no recordar los hechos con nitidez puesto que se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas. Lo que sí ha asegurado es que no quería matarle. "De lo contrario no habría vuelto al bar a pedir auxilio", añadía.

Además ha reconocido que vio al padre tendido en el suelo sangrando y auxiliado por varias personas, asegurando que no se acercó porque sólo pensaba en llamar a la madre, divorciada del padre y que en ese momento se encontraba en Jaén con su hermana.

Tras el atropello el hombre fue ingresado en el Hospital General de Ciudad Real donde murió casi un mes después.