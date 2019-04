'Las penas de Teresita'

Teresita ya es historia. Los secretos de Teresita ya son pasado, y no me refiero a los de María Teresa Campos y Bigote Arrocet. Los secretos de la Teresita a la que me refiero son más jugosos que los del corazón y más delictivos. Son los secretos de la playa tinerfeña de Las Teresitas, con el que el exalcalde Miguel Zerolo dio un pelotazo que ni Cristiano Ronaldo y con el que desde ayer ha conseguido un nuevo pisito con vistas al patio de la cárcel. Desde este lunes el exregidor nacionalista y los otros responsables de este caso de corrupción cumplirán su condena de 7 años de prisión por un pufo que huele a mar en esa época donde éramos ricos.

Lo que han visto los jueces, tanto de la Audiencia Provincial como del Supremo, es un caso de corrupción de libro. Como dice la sentencia, fue una operación maquinada y orquestada para malversar. Nos tenemos que remontar hasta 2001 donde varios personajes, entre ellos el exalcalde, vieron un negocio con dinero público. Lo hicieron gracias a los terrenos en torno a la playa que habían comprado dos empresarios que fueron expropiados, recalificados y vueltos a vender. Una operación que el Tribunal Supremo anuló hace 12 años por ser «contraria al ordenamiento jurídico». Básicamente, el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife compró unos terrenos que costaban unos 20 millones de euros por casi el triple de su valor. Suponemos que esos 50 millones de euros de dinero público no solo irían a los bolsillo de los empresarios implicados sino tambien al de algún político.

El caso de Las Teresitas es ejemplo perfecto de dos cosas. Lo primero es que la Justicia en Canarias y España va al golpito. Afortunadamente, en este caso la Justicia ha llegado, a su ritmo, pero ha llegado. Y lo segundo es que es el ejemplo de lo carota que pueden llegar a ser algunos. Este pelotazo de la playa de Las Teresitas olía a chamusquina desde Las Canteras. Pero en esa época del ladrillo, donde supuestamente todos vivíamos por encima de nuestra posibilidades, había un sentimiento de impunidad entre muchos políticos que robaban sin pudor. Una época dorada económicamente pero negra éticamente. En este caso podemos decir que el que la hizo lo está pagando y ahora el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife espera recuperar el dinero malversado, casi 18 años después. Las Teresitas es una playa donde la corrupción se dio un baño de los buenos, espero que el resto de corruptelas de Canarias pasen del sol y la playa a la sombra y la celda.