Outward, cuando la dificultad es la experiencia

Las primeras impresiones no siempre son fiables. Pocas veces, de hecho. Y es lo que sucede con Outward, el nuevo juego de rol del pequeño estudio Nine Dots para PS4, Xbox One y PC. Su primer impacto es muy duro, simple de apariencia gráfica, pero con los minutos se destapa como un juego con mucho que ofrecer y, sobre todo, muy complejo.

Outward nos ofrece una historia de fantasía que arranca de una forma tan cruda como el resto del juego. Arrancamos sobreviviendo a un naufragio pero arrastrando una importante deuda con nuestra tribu, que amenaza con desahuciarnos si no es saldada. Aquí ya empiezan los problemas porque, cuando estamos familiarizándonos con el sistema, los combates y el mundo, lo normal es que perdamos nuestra casa. Este es sólo el primero de nuestros problemas antes de encarar uno de los tres grandes hilos argumentales que podemos abordar en forma de facciones. Aquí no somos un elegido súper poderoso, somos un aventurero ordinario que debe aprender a base de equivocarse.

Oscuras mazmorras donde un farol es nuestra única compañía / Nine Dots/ Koch Media

Estamos ante un juego despiadado, que tiene guardado automático para no poder volver atrás ni poder repetir enfrentamientos, y en el que aprendemos a base de morir. ¿Os suena a Dark Souls? Pues sí, el modo de avanzar a base de batacazos se parece bastante. Cada vez que caemos en combate reaparecemos de forma moderadamente aleatoria (doloridos y aturdidos) en la ciudad más cercana ayudado por algún aventurero generoso o, directamente, en la cueva de unos chacales que están a punto de devorarnos. Y, si hemos cometido la imprudencia de dejar caer nuestra mochila para luchar más ágilmente, es muy posible que ya no esté. Todo esto hace que la sensación de fragilidad sea máxima, rozando con lo desesperante hasta que conseguimos familiarizarnos con las mecánicas. Lo dicho, despiadado.

El combate también bebe de referencias con Dark Souls aunque es bastante más tosco, con un estilo rítmico en los ataques, habilidades, la posibilidad de rodar para esquivar y una barra de resistencia que hace que no podamos dar mandobles infinitos, sino limitados. Desde el principio del juego podemos enfrentarnos a enemigos que nos pueden dejar inconscientes con apenas tres golpes, por lo que la habilidad y la preparación del combate con equipo y trampas es básica. Contamos con una enorme cantidad de armas a una y dos manos, escudos y hasta armas de fuego, que suponen mucha variedad para abordar los encuentros. Esta personalización rolera se extiende a los atuendos y botas, todo visible en pantalla, aunque sin un gran detalle como veremos más adelante. Además tenemos magia, pero es costosa y lenta de ejecutar al exigir la invocación previa de círculos de poder, por lo que es un recurso poderoso pero con doble filo.

Encuentros salvajes en la naturaleza / Nine Dots/ Koch Media

El combate no es la única amenaza para nuestro personaje. Siguiendo las tendencias actuales de la industria también se ha introducido el concepto de supervivencia, por lo que debemos comer, beber y descansar adecuadamente. A partir de aquí manejaremos recursos para hacer hogueras para calentarnos y para cocinar la carne cruda de ese animal que acabamos de matar y que no queremos que se estropee, o para fabricar y desmantelar piezas de equipo. Debemos procurarnos una tienda de campaña y tener cuidado con las enfermedades y las temperaturas. Son muchos aspectos a tener en cuenta que hacen del entorno y de los ciclos de día y noche un enemigo en sí mismo.

Uno de los principales atractivos de Outward es la posibilidad de jugar con un amigo en cooperativo online o en la misma consola a pantalla partida, una opción que escasea en estos tiempos. Podemos importar nuestro personaje y conseguir objetos y habilidades, por lo que se abre la posibilidad de campañas en compañía. Al tener tres grandes facciones a las que unirnos puede ser también una buena opción para conocer otros entornos y desafíos, además de una buena manera de aprender a sobrevivir en el mundo de Aurai.

Luchas en modo cooperativo en el desierto / Nine Dots/ Koch Media

Finalmente el capítulo audiovisual es uno de los más decisivos del título. Para lo bueno, y para lo malo. Gráficamente recibimos un gran impacto negativo cuando empezamos la historia y vemos esas playas desiertas y poco detalladas. Parecido nos pasa con los personajes y edificios, un resultado acorde al pequeño tamaño del estudio creador. De hecho, el nivel gráfico podría colocarse (siendo generosos) en la generación pasada o en un juego para consola portátil, y muchos no podrán superar este primer golpe visual pese a que es recomendable aguantar un par de horas para acostumbrarnos, ya que merece la pena hacerlo. Sin embargo el apartado musical es sobresaliente, con canciones orquestadas dignas de los mejores RPG. Por último las pocas líneas de voz que están dobladas aparecen en inglés, aunque los textos sí están en español.

Más actualidad





La nueva Mega Drive Mini / SEGA

SEGA ha anunciado que el próximo 19 de septiembre llegará al mercado la versión mini de la consola de 16 bits Mega Drive. Esta réplica en miniatura vendrá con 40 juegos preinstalados como Sonic The Hedgedog, Castlevania: Bloodlines, Altered Beast o Shining Force, y contará con dos mandos de control y conexión HDMI para los televisores actuales.

Durante el evento PAX East de Boston (EEUU) Gearbox y 2K anunciaban el desarrollo de Borderlands 3, el irreverente juego de disparos con apariencia de dibujos animados. Además han anunciado una versión ‘juego del año’ para PS4, Xbox One y PC para este 3 de abril, nuevos packs de texturas ultra HD y que los descargables de Borderlands 2 VR estarán disponibles gratis este verano en formato realidad virtual para Playstation VR.

PS4, Nintendo Switch y PC acaban de recibir también Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World. El nuevo título del universo Atelier, con su clásico estilo anime japonés, nos propone edificar y gestionar con éxito la ciudad de Westwald. Para ello habrá que explorar sus tierras circundantes, combatir con enemigos y conseguir los mejores materiales para los alquimistas locales, algunos de los cuales nos sonarán de entregas como Salburg, Arland, Dusk y de la trilogía Mysterious

Otro título que hemos probado esta semana ha sido el juego de estrategia en tiempo real Partywar, que ya está disponible para PS4, Nintendo Switch, Xbox One, PC y Mac. Se trata de un juego ambientado en la edad de piedra en el que podemos reclutar miembros para nuestra tribu, desarrollar su dominio y hasta domesticar dinosaurios. Cuenta con modo multijugador online y también un modo historia en el que gestionar y batallar. En consola podemos jugar hasta con cuatro amigos y en ordenadores esta cifra se eleva a seis.

La campaña de donación de sangre con The Walking Dead The Final Season / Cruz Roja

Hace unos días se lanzaba The Walking Dead: The Final Season para PS4, Xbox One y Nintendo Switch, y la distribuidora de su versión física en España (Meridiem Games) ha organizado un evento solidario en colaboración con Cruz Roja. El próximo 6 de abril en Fnac Callao de Madrid no serán los zombies los que se lleven nuestra sangre, sino que podremos donarla para salvar vidas a cambio de un comic recopilatorio con las mejores portadas de The Walking Dead. Una gran iniciativa alrededor del lanzamiento de la historia de supervivencia de Clementine.

Los juegos más vendidos en marzo / Tiendas GAME

Finalmente la cadena de Tiendas GAME ha hecho pública la lista de los juegos más vendidos en España durante marzo. Encabeza la lista Sekiro: Shadows Die Twice (PS4), seguido por Devil May Cry V (PS4), The Division 2 (PS4) y FIFA19 (PS4). En quinta posición aparece la versión para PC de Rainbow Six Siege y Grand Theft Auto V para PS4. En séptimo lugar Yoshi’s Crafted World para Nintendo Switch y Mario + Rabbids Kingdom Battle también para la híbrida de Nintendo. Y cierran la lista Red Dead redemption 2 para PS4 y New Super Mario Bros U Deluxe para Switch. Hasta zaquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.